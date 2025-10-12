ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού η αναφορά Μητσοτάκη για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

«Το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Είχε προηγηθεί η προαναγγελία του πρωθυπουργού για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και τις σχετικές διευκρινίσεις από κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής.

Ντροπή του! Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση.

Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control.

Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης.

Να πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά.

Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό.

Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό το κυριακάτικο μήνυμα», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο Σ. Καλπάκης

Με τη σειρά του, ο ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, σχολίασε:

«Ο Μητσοτάκης ηττήθηκε από τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς στον αυταρχισμό. Προανήγγειλε σήμερα “στρατιωτικό νόμο” για να καταπνίξει προκαταβολικά κάθε νέα διεκδίκηση στο Σύνταγμα».

Όπως συμπλήρωσε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «αντί για το φως της αλήθειας, που απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών για το έγκλημα των Τεμπών, ο Μητσοτάκης επιλέγει να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι του αυταρχισμού.

Αλήθεια, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου μήνα, νομίζει ότι θα του περάσει έτσι;».