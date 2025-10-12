Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Παραμένουν στην ΕΛ.ΑΣ. τα μέτρα φύλαξης

Διευκρινίσεις σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την προστασία και φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, έδωσαν κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισαν ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας, συντήρησης και καθαριότητας του Μνημείου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρωθυπουργός με αφορμή τη διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι στο Μνημείο, είχε αναφέρει σχέση: «… Για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

ΣΥΡΙΖΑ: Ρεβάνς στον αυταρχισμό

«Ο Μητσοτάκης ηττήθηκε από τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς στον αυταρχισμό. Προανήγγειλε σήμερα «στρατιωτικό νόμο» για να καταπνίξει προκαταβολικά κάθε νέα διεκδίκηση στο Σύνταγμα», αναφέρει σε ανάτησή του στα social media o Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ. Στέργιος Καλπάκης και προσθέτει:

«Αντί για το φως της αλήθειας, που απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών για το έγκλημα των Τεμπών, ο Μητσοτάκης επιλέγει να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι του αυταρχισμού.

Αλήθεια, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου μήνα, νομίζει ότι θα του περάσει έτσι;»