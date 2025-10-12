Ασκήσεις εσωκομματικής ισορροπίας στο «γαλάζιο» στρατόπεδο

Σε ένα momentum με πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα, από το κυβερνών κόμμα θέλουν να επικρατήσει ηρεμία στο εσωκομματικό πεδίο και να μην ανοίξουν νέα θέματα που θα ταράξουν τα «γαλάζια» νερά.

Την ίδια στιγμή είναι εμφανές πως είναι κομμένες οι «γέφυρες» με τον Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια έχουν αναζωπυρωθεί για τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Την εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται να ενταθεί το pressing της αντιπολίτευσης και η προσοχή στρέφεται στη Βουλή. Ειδικότερα, στην Ολομέλεια θα συζητηθεί το εργασιακό νομοσχέδιο (Τρίτη και Τετάρτη), θα ακολουθήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής (την Πέμπτη) και παράλληλα συνεχίζει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το τοπίο πολλαπλών προκλήσεων, από το κυβερνών κόμμα δεν θέλουν να στραφεί εκ νέου η προσοχή στο εσωκομματικό πεδίο και να υπάρξουν παράπονα ή αιχμηρές αναφορές από «γαλάζιους».

Την τελευταία εβδομάδα πάντως αυτό που συζητήθηκε ιδιαιτέρως στα «πηγαδάκια» ήταν η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευρ. Στυλιανίδη. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσαν το παρών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (που απηύθυνε και σύντομο χαιρετισμό) και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής (αντάλλαξαν μια χειραψία), ενώ παρευρέθηκαν οι περισσότεροι υπουργοί και πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές. Ωστόσο, ήταν η απουσία του κ. Σαμαρά που σχολιάστηκε εντόνως, σε μία μάλιστα περίοδο που συνεχίζονται τα σενάρια για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα είχαν πυκνώσει οι «γαλάζιοι» που με δηλώσεις τους έκαναν «ανοίγματα» στον κ. Σαμαρά και κάποιοι μιλούσαν για επιστροφή του στη Ν.Δ. Ωστόσο, παρά τις σχετικές δηλώσεις, ήταν εμφανές πως η απόσταση σε καμία περίπτωση δεν έχει γεφυρωθεί. Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα εκφράσει τη διαφωνία του σε κρίσιμες επιλογές της κυβέρνησης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο.

Να σημειωθεί εδώ πως μία ημέρα μετά από την εκδήλωση για το βιβλίο του κ. Στυλιανίδη η προσοχή στράφηκε σε μία άλλη παρουσίαση βιβλίου: του Αλέξη Πατέλη, που είχε διατελέσει διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού. Η παρουσίαση συγκέντρωσε ένα πιο κεντρογενές ακροατήριο, με πολλά κυβερνητικά στελέχη να δίνουν το παρών, αλλά λιγότερους «γαλάζιους» βουλευτές.

Στόχος του κυβερνώντος κόμματος είναι παράλληλα με την επιχείρηση συσπείρωσης του δεξιού κοινού να συνεχιστούν τα ανοίγματα στο κέντρο, καθώς εκτιμάται πως αυτή η στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης συνέβαλε στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023. Άλλωστε, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco, το 28% των αναποφάσιστων αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιοί και το 21% ως κεντρώοι.

Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται αυτή την εβδομάδα μια ακόμα εκδήλωση. Συγκεκριμένα την Τέταρτη σε εκδήλωση που θα γίνει προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής, Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τοποθετηθεί για θέματα θεσμών και δικαιοσύνης.

Σε ένα θετικό αφήγημα «ποντάρει» η κυβέρνηση

Δίνοντας έμφαση σε μία σειρά κινήσεων στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και σε ένα αφήγημα σταθερότητας, η κυβέρνηση επιδιώκει να μιλήσει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. «Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», τόνισε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επεσήμανε ακόμα πως μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν, χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό.

Από την κυβέρνηση σε αυτή τη χρονική συγκυρία εστιάζουν στην υλοποίηση όσων έχουν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, με τα μέτρα να τρέχουν σταδιακά. Ειδικότερα αυτόν τον μήνα θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ακολουθεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ το Νοέμβριο σε 1,44 εκατομμύρια άτομα (κυρίως συνταξιούχους) και η επιστροφή ενοικίου.

Το μεγάλο πακέτο των μέτρων θα μπει σε εφαρμογή τον Ιανουάριο, με την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος, τις αυξήσεις στις συντάξεις και την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για συνταξιούχους με προσωπική διαφορά.

Τέλος, ακολουθεί τον Απρίλιο η αύξηση του κατώτατου μισθού για περίπου 580.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αύξηση που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τους μισθούς στον δημόσιο τομέα.