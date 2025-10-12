Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ο γαμπρός Τραμπ ο σύμβουλος και ο εμίρης

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Pax Trumpiana

Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 6+1 παρεμβάσεις για φθηνότερη στέγη

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση εισοδημάτων

ΕΣΤΙΑ: Η Συνθήκη της Λωζάννης στο τραπέζι του Λευκού Οίκου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Κόμματα στον αντιδραστήρα

Κυριακάτικη ΚONTRA: Απειλεί με εκλογές ο Μητσοτάκης αν φύγουν βουλευτές για Σαμαρά

Real news: Ερχεται “μπλόκο” στους μεσάζοντες

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Ενότητα με κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΑΛΛΑΖΕΙ ο πολιτικός χάρτης

Documento: Δικαιοσύνη ανεξάρτητη από την αλήθεια