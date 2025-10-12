Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ο γαμπρός Τραμπ ο σύμβουλος και ο εμίρης
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Pax Trumpiana
Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 6+1 παρεμβάσεις για φθηνότερη στέγη
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση εισοδημάτων
ΕΣΤΙΑ: Η Συνθήκη της Λωζάννης στο τραπέζι του Λευκού Οίκου
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Κόμματα στον αντιδραστήρα
Κυριακάτικη ΚONTRA: Απειλεί με εκλογές ο Μητσοτάκης αν φύγουν βουλευτές για Σαμαρά
Real news: Ερχεται “μπλόκο” στους μεσάζοντες
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Ενότητα με κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΑΛΛΑΖΕΙ ο πολιτικός χάρτης
Documento: Δικαιοσύνη ανεξάρτητη από την αλήθεια