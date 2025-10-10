Κεραμέως: Τι ακούσαμε – τι δεν ακούσαμε από την αντιπολίτευση για τα εργασιακά

Απαντήσεις στις αιτιάσεις της αντιπολίτευση αναφορικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδωσε την Παρασκευή στη Βουλή η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά την ανάγνωση των άρθρων στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Νίκη Κεραμέως υπενθύμισε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των φορέων τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου.

«Ερχόμαστε στο τέλος της συνεδρίασης επί των άρθρων, έχοντας ακούσει στην προηγούμενη συνεδρίαση τους φορείς, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου.

Όπως έχω ήδη αναφέρει, έχουμε ήδη ενσωματώσει πάνω από 45 προτάσεις φορέων, κοινωνικών εταίρων και πολιτών από τη δημόσια διαβούλευση και προφανώς καταγράφουμε όλα όσα ακούγονται στις συνεδριάσεις της Βουλής προκειμένου να φέρουμε και νομοτεχνικές βελτιώσεις στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου».

Ακολούθως εξήγησε «τι ακούσαμε και τι δεν ακούσαμε στη σημερινή συνεδρίαση», όπως είπε.

«Ακούσαμε για τις τραγικές συνθήκες που έχουμε φέρει εμείς της κυβέρνησης στην πραγματική οικονομία. Λόγια του ΠΑΣΟΚ. Για το ότι έχουμε οδηγήσει την αγορά εργασίας σε αδιέξοδο. Λόγια του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, συγκεκριμένα, και απευθύνομαι, μας ακούνε και οι πολίτες, πότε είναι καλύτερα τα πράγματα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα; Με 18% ανεργία ή με 8% ανεργία; Με κατώτατο μισθό 650 ευρώ ή με κατώτατο 880 ευρώ και ανοδική πορεία; Με αρνητικό ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας ή με 500.000 νέες θέσεις εργασίας;», επισήμανε.

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αναφορικά με τον ισχυρισμό της υπουργού ότι αυτό το νομοσχέδιο το έχουν αιτηθεί και εργαζόμενοι, η κα Κεραμέως διερωτήθηκε «γιατί έρχονται τόσοι εργαζόμενοι και υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για περισσότερο χρόνο εργασίας; Το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τους εκπροσώπους τους έρχονται και υπογράφουν για περισσότερες ώρες εργασίας και προφανώς στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς. Νομίζω μιλάει από μόνο του», σημείωσε.

Σχετικά με τη ρύθμιση που αφορά στην άδεια του εργαζόμενου, ξεκαθάρισε ότι η μόνη αλλαγή αφορά το αίτημα του εργαζομένου και πόση ελευθερία μπορεί να έχει ο ίδιος. «Διευρύνει, λοιπόν, αυτή την ελευθερία, αυτό ακριβώς κάνει» ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τον κατώτατο μισθό ως δίκτυ ασφαλείας «και από εκεί και πάνω μακάρι να έρθουν οι κοινωνικοί εταίροι και να συμφωνήσουν πιο ευνοϊκούς όρους». Όπως συμπλήρωσε, «το έχουν ήδη κάνει, μου έχουν έρθει και προς κύρωση συλλογικές συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν πιο υψηλές αποδοχές. Και είμαι συγκεκριμένη. Η ΟΤΟΕ, οι τραπεζοϋπάλληλοι, ο Τουρισμός, το μέταλλο, προβλέπουν τις κατώτατες αποδοχές πάνω από το νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο μισθό».

Σχολιάζοντας την κριτική για τη διάταξη που προβλέπει ότι η αναιτιολόγητη απουσία ενός εργαζόμενου από την εργασία του για πάνω από 6 ημέρες λογίζεται ως οικειοθελής αποχώρηση, διερωτήθηκε τι ακριβώς λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δη το ΠΑΣΟΚ.

«Μας λέει το ΠΑΣΟΚ, είσαι εργαζόμενος σε μία δουλειά. Δεν εμφανίζεσαι, προσέξτε, δεν δίνεις σημάδι ζωής, δεν απαντάς τηλέφωνα, δεν απαντάς, δεν δίνεις σημάδι ζωής. Μία μέρα. Δεύτερη μέρα δεν δίνεις σημάδι ζωής. Τρίτη μέρα δεν δίνεις σημάδι ζωής. Τέταρτη. Μπορεί να έχεις πολύ σοβαρό λόγο, αλλά δεν δίνεις σημάδι ζωής. Τέταρτη μέρα δεν δίνεις σημάδι ζωής. Πέμπτη μέρα δεν δίνει σημάδι ζωής. Έκτη μέρα δεν δίνεις σημάδι ζωής. Πού τραβάτε τη γραμμή; Κανένα μήνα; Κανένα δίμηνο; Κανένα τρίμηνο; Δηλαδή όταν εσάς σας ψάχνει ο αρχηγός σας, για παράδειγμα και δεν απαντάτε τη μία μέρα, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη, πού τραβάμε τη γραμμή; Για να καταλάβω, θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να το ανεχτούμε;».

13ωρο

Σχολιάζοντας τις αναφορές της αντιπολίτευσης «περί δήθεν 13ωρης εργασίας», παρατήρησε: «Όταν μιλάς για 13ωρο, τι αφήνεις να εννοηθεί; Ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες που δουλεύουν, θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε μέρα. Εξ ου και ο όρος 8ωρο. Έχουμε, αλήθεια, 13ωρο; Δηλαδή, ή μήπως το πω διαφορετικά, όπως θα είχαμε και έκτη μέρα εργασίας στην Ελλάδα παντού άπαντες να δουλεύουν έξι μέρες; Όχι, βέβαια. Τι λέγατε; Ότι πλέον η χώρα περνάει σε καθεστώς έκτης ημέρας εργασίας. Όλοι θα δουλεύουν Δευτέρα με Σάββατο. Όλοι. Πόσοι είναι οι όλοι; Το 0,1% των επιχειρήσεων, άρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος».

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κατάργηση των προσαυξήσεων στις υπερωρίες είναι δωράκι στους εργοδότες, υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι κερδίζουν 45% παραπάνω στις αποδοχές τους. «Εσείς που ανησυχείτε για τις συντάξεις, είχατε κοιτάξει να δείτε ποτέ τι εισπράττει ο ΕΦΚΑ από υπερωρίες; Λιγότερο από 1%. Δεν δηλώνονταν. Λιγότερο από 1%. Και τώρα ξαφνικά ανησυχείτε για το αν θα υπάρχουν συντάξεις όταν έχουν αυξηθεί οι δηλωθείσες υπερωρίες με τον τρόπο που έχουν αυξηθεί, +1.000%, συν 800%, συν 700%; Δεν δηλωνόταν τίποτα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φέραμε ένα κίνητρο για να ενθαρρύνουμε τη συμμόρφωση, και αυτό πέτυχε», ανέφερε.

Η υπουργός παρότρυνε την αντιπολίτευση «να σκεφτεί επιτέλους χωρίς κομματικές παρωπίδες».

«Ας σκεφτούμε λίγο εθνικά μία φορά και όχι κομματικά. Είναι θετικό ότι ενισχύεται η συμμόρφωση, και με τα POS στην οικονομία, στη φορολογία, και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας; Αυτή η κυβέρνηση, όμως, έφερε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και αυτή η κυβέρνηση είναι που οδήγησε στο να δηλώνονται φέτος 1,8 εκατομμύρια παραπάνω υπερωρίες σε σχέση με πέρυσι. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τον εργαζόμενο και σημαίνει και προστασία του υγιούς ανταγωνισμού».

Σε ό,τι αφορά την πρόταση της ΓΣΕΕ, την οποία η κα Κεραμέως ενσωμάτωσε στο νομοσχέδιο και τις αντιδράσεις που αυτό προκάλεσε, διερωτήθηκε:

«Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο πολύ σας έχει ενοχλήσει αυτό το πράγμα, ότι ήρθε μία επιστολή της ΓΣΕΕ η οποία είχε πάρα πολλές παρατηρήσεις. Εγώ τι σας είπα; Ότι μία από αυτές τις παρατηρήσεις την ενσωμάτωσα. Είναι τόσο τραγικό αυτό; Είναι τόσο τραγικό ότι ακολουθήσαμε μία παρατήρηση της ΓΣΕΕ, η οποία τι έλεγε; Έλεγε συγκεκριμένα να μην προστατεύσουμε ρητά μόνο από την απόλυση αλλά, σωστά είπε, για αυτό υπάρχει και η διαβούλευση, βάλτε και κάτι για βλαπτική μεταβολή και πρέπει να μπει και κάτι για δυσμενή διάκριση, αλλιώς είναι ελλιπής, λέει, η ρύθμιση. Είχε δίκιο. Να μην το πω ότι έχει δίκιο; Εγώ δεν θα φοβηθώ να πω ότι ενσωματώνω προτάσεις των φορέων, όποιος και να είναι ο φορέας».

Fake news

Η υπουργός αναφέρθηκε και στα διάφορα fake news που εισακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις Επιτροπές της Βουλής.

«Ακούσαμε, επίσης, πολλά fake news, δυστυχώς. Πολλά. Μειώνονται, λέει, οι ημέρες της άδειας. Δεν μειώνεται καμία άδεια. Ακούσαμε ότι θα απολύεται κόσμος με SMS. Δεν απολύεται κανείς με SMS. Ακούσαμε για τις on demand συμβάσεις και τις συμβάσεις μηδενικών ωρών. Καταργήθηκαν διά νόμου. Καταργήθηκε η πρόβλεψη για τις on demand, για τις συμβάσεις μηδενικών ωρών».

Απευθυνόμενη στο ΚΚΕ, το οποίο έθεσε θέμα ελέγχων, υπενθύμισε ότι καταψήφισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

«Θέλω να σας θυμίσω ότι καταψηφίσατε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δηλαδή, το γεγονός ότι σήμερα οι εργαζόμενοι παίρνουν 48% παραπάνω από υπερωρίες, ότι έχουμε 1.100% αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες, το ΚΚΕ, που θεωρεί ότι προστατεύει τους εργαζόμενους, το καταψήφισε. Καταψήφισε αυτό το κορυφαίο εργαλείο, που έχει οδηγήσει σε 1.100% αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες».

Τέλος, η κα Κεραμέως απαρίθμησε τα σημεία του νομοσχεδίου στα οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέφυγαν να τοποθετηθούν.

«Θα ακούσουμε τελικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι ψηφίζουν:

1) για το ότι προβλέπει το νομοσχέδιο περισσότερες γυναίκες να παίρνουν το επίδομα κυοφορίας και λοχείας,

2) ότι προβλέπει το νομοσχέδιο ότι το επίδομα γονικής αδείας θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο; Τι ψηφίζουν τα κόμματα;

3) Τι ψηφίζουν τα κόμματα για τη ρύθμιση που προβλέπει απαγόρευση της μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας;

4) Τι ψηφίζουν τα κόμματα για την επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες;

5) Τι ψηφίζουν τα κόμματα στη ρύθμιση του κ. Καραγκούνη, πολύ σωστή ρύθμιση, να υπάρχει υποχρεωτικά συντονιστής υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά έργα για να μην έχουμε τα εργατικά ατυχήματα που προκύπτουν από παράλληλες επικίνδυνες δραστηριότητες;

6) Τι ψηφίζουν τα κόμματα για τη ρύθμιση επίσης του κ. Καραγκούνη ότι πρέπει όλες οι οδηγίες των τεχνικών ασφαλείας και των ιατρών εργασίας να είναι γραπτές; Γιατί; Για να προστατεύεται ο εργαζόμενος.

Θα ακούσουμε τα κόμματα τι ψηφίζουν σε αυτές τις διατάξεις; Ελπίζω τη Δευτέρα να το ακούσουμε», κατέληξε η υπουργός.