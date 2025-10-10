Γ. Μανιάτης προς Κομισιόν και Κάγια Κάλας: Απαράδεκτη η δημοσίευση ευρωπαϊκής έκθεσης, που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας Κάγια Κάλας, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, για το τουρκολυβικό μνημόνιο.

Ο κ. Μανιάτης καταγγέλλει τη δημοσίευση από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (JRC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, έκθεσης όπου αναφέρεται στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και αναγνωρίζει σε χάρτη τα αποτελέσματα του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού Συμφώνου για ΑΟΖ.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) αποτελεί τον ερευνητικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί τον Σύμβουλό της για θέματα τεχνολογίας και έρευνας, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency), εποπτεύεται από το Συμβούλιο και η Διοίκησή του αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Κράτος – Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου και η πρόεδρός του είναι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας Κάγια Κάλλας.

Καθώς οι αναφορές αυτές έρχονται σε αντίθεση, με το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και παραβιάζουν κατάφορα τα κυριαρχικά Δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο που προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, να εξηγήσουν πώς επετράπη η δημοσίευση μιας έκθεσης με ανακριβή στοιχεία σε ένα τόσο ευαίσθητο και σοβαρό ζήτημα.

Επιπλέον, ζητά από τους υπευθύνους να διορθωθεί άμεσα η έκθεση και να διασφαλίσουν ότι το λάθος δεν θα επαναληφθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

«Σε έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και η οποία δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στη σελίδα 121, υπάρχει αναφορά στις ενεργειακές πηγές που έχουν ανακαλυφθεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο συγκεκριμένο σημείο, το παράνομα κατεχόμενο από την Τουρκία έδαφος της Κύπρου αναφέρεται ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» χωρίς o όρος αυτός να είναι ούτε καν σε εισαγωγικά, ή να είναι εμφανές ότι αναφέρεται στο ψευδοκράτος, που η Τουρκία έχει δημιουργήσει στα κατεχόμενα εδάφη.

Επιπλέον, στον χάρτη υπ. Αριθμό 37 υπάρχει αναφορά τόσο σε διεκδικούμενη ΑΟΖ του ψευδοκράτους, όσο και η πλήρης αποδοχή των συνεπειών του παράνομου και άκυρου σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τουρκολιβυκού συμφώνου για ΑΟΖ.

Έχοντας υπόψη ότι η Έκθεση αυτή παρουσιάζει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με ανακριβή τρόπο και αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών στην περιοχή, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Πως επέτρεψε τη δημοσίευση μιας τέτοιας έκθεσης για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, χωρίς πρώτα να ελέγξει το περιεχόμενό της ως προς τα πραγματικά στοιχεία;

Τι θα κάνει για την άμεση διόρθωσή της;

Πως θα διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον;».