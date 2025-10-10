Πολεμική Αεροπορία: Η 337Μ στην ασκηση «VOLFA 2025» (φωτορεπορτάζ)

Στην πολυεθνική άσκηση «VOLFA 2025», που πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Mont de Marsan της Γαλλίας, συμμετείχε από 22 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου η 337 Μοίρα (337Μ) της 110 Πτέρυγας Μάχης από την αεροπορική βάση Λάρισας.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία πήρε μέρος με 4 αεροσκάφη F-16 και ανάλογο προσωπικό.

Στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τον Καναδά.

Πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες σύνθετες αεροπορικές αποστολές (COMAO) με συμμετοχή περισσοτέρων των 50 αεροσκαφών, σε σενάρια που εξασφάλισαν εκπαίδευση υπό ρεαλιστικές συνθήκες υψηλής έντασης, ημέρα και νύχτα, με στόχο την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των μονάδων των συμμετεχουσών χωρών.