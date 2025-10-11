Εξίσωση με πολλαπλές μεταβλητές καλείται να λύσει η κυβέρνηση: Τα ανοιχτά θέματα και οι επόμενες κινήσεις

Μια δύσκολη εξίσωση με πολλαπλούς «άγνωστους Χ» καλείται να λύσει η κυβέρνηση, μέσα σε ένα δύσκολο πολιτικά περιβάλλον, καθώς προκύπτουν διαρκώς νέα θέματα.

Στο στρατόπεδο της Ν.Δ. ετοιμάζονται για μια εβδομάδα – φωτιά, με δεδομένο πως στη Βουλή πρόκειται να υπάρξουν νέες… μονομαχίες με την αντιπολίτευση.

Ειδικότερα εν μέσω πολιτικής σύγκρουσης συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ παράλληλα την Τρίτη και την Τέταρτη θα συζητηθεί το εργασιακό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια και ακολουθεί την Πέμπτη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

Μέσα σε αυτό το τοπίο τρία θέματα μένει να απαντηθούν:

1.Τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα και αν θα καταφέρουν οι «γαλάζιοι» να αυξήσουν τα ποσοστά της συσπείρωσης και να απευθυνθούν σε ένα κοινό που έχει «μετακινηθεί» στη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Το πακέτο της Θεσσαλονίκης δεν οδήγησε με βάση τις πρώτες μετρήσεις σε ουσιαστική αλλαγή των ποσοστών της Ν.Δ, με την ψαλίδα πάντως από την αντιπολίτευση να παραμένει μεγάλη (σε πολλές μετρήσεις καταγράφεται double score από το ΠΑΣΟΚ). Στο κυβερνών κόμμα εκτιμούν πάντως πως όσο θα περνά ο καιρός και θα υλοποιούνται σταδιακά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, πρόκειται να αυξηθεί ο αριθμός όσων θα βλέπουν θετικά τις παρεμβάσεις. Άλλωστε σημειώνουν πως ακόμα δεν έχουν τρέξει οι διατάξεις που ανακοινώθηκαν και οι πολίτες δεν έχουν δει διαφορά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

2. Πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο τους επόμενους μήνες. Με βάση τις δημοσκοπήσεις σχεδόν ο ένας στους έξι πολίτες παραμένει αναποφάσιστος, γεγονός που δείχνει και το σκηνικό ρευστότητας που επικρατεί.

Να σημειωθεί εδώ πως την εβδομάδα αυτή υπήρξε η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού. Τα σενάρια δε για το ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις ευρύτερα στην κεντροαριστερά τους επόμενους μήνες έχουν αναζωπυρωθεί.

Στο μεταξύ η απουσία του Αν. Σαμαρά από το βιβλίο του Ευρ. Στυλιανίδη – με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού να μιλούν για «προσωπική επιλογή» – είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν…. φωτιά οι συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις του. Το τελευταίο διάστημα «γαλάζιοι» με δηλώσεις τους έκαναν «ανοίγματα» και κάποιοι μιλούσαν – απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις – και για επιστροφή του κ. Σαμαρά, ωστόσο μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι εμφανές πως η απόσταση παραμένει αγεφύρωτη. Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός έχει ασκήσει έντονη κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο, ενώ δεν λένε να κοπάσουν τα σενάρια για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα.

3. Αν το αφήγημα της σταθερότητας που προβάλλει η κυβέρνηση θα βρει ευήκοα ώρα και θα οδηγήσει σε επανασυσπείρωση απογοητευμένων ψηφοφόρων του κόμματος.

Από την κυβέρνηση υιοθετούν εκ νέου μια στρατηγική που είχε εφαρμοστεί με επιτυχία το 2023, οπότε και η Νέα Δημοκρατία είχε προτάξει το σύνθημα «σταθερότητα ή περιπέτειες» για να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο ακροατήριο και να συσπειρώσει ένα κοινό που δεν ήθελε πειράματα. Ανάλογα μηνύματα εκπέμπονται και τώρα και αυτό που σημειώνεται από τους «γαλάζιους» είναι πως μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν.

Στο στρατόπεδο της Ν.Δ. διαβάζουν βέβαια με προσοχή και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και δεν περνά απαρατήρητο πως σε πρόσφατη μέτρηση της Interview στο ερώτημα «κατά την άποψή σας, ποιο μοντέλο διακυβέρνησης είναι καταλληλότερο για τη χώρα μας» οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι. Ειδικότερα το 42% τάσσεται υπέρ μίας κυβέρνησης συνεργασίας και το 42% είναι υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης (το 14% είναι υπέρ άλλου μοντέλου διακυβέρνησης και το 2% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ»).

Πώς διαβάζει το πολιτικό σκηνικό η κυβέρνηση

Στο Μαξίμου αναγνωρίζουν πως η κυριότερη μάχη είναι στο πεδίο της οικονομίας, καθώς η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα των νοικοκυριών. Παράλληλα βέβαια θέλουν να πατήσουν… γκάζι και να τρέξουν μια σειρά κινήσεων σε θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών, ώστε να σταλεί το μήνυμα πως δεν υπάρχει κόπωση.

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις κυβερνητικά στελέχη λένε πως «το μόνο που έχουμε να κάνουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να διορθώνουμε τα λάθη, να παραδεχόμαστε αστοχίες και να εμφανίζουμε παραδοτέα στους πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι». Σημειώνουν δε πως «έχουμε μπροστά μας περίπου ενάμιση χρόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές όπου θα κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας».