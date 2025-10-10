Κ. Κυρανάκης στο Naftemporiki TV: Χάρηκα που ικανοποιήθηκε το αίτημα Ρουτσι – Ευθύνη μου να μην ξανασυγκρουστούν ποτέ αλλά τρένα

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έγιναν δεκτά τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην εκπομπή Momentum με τη Μάγκυ Δούση.

«Όλες αυτές τις μέρες και εγώ και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαμε τοποθετηθεί υπέρ αυτού του αιτήματος. Σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο οποιοσδήποτε είναι γονιός αντιλαμβάνεται απολύτως τον πόνο και την οργή αυτού του ανθρώπου και θεωρώ αυτονόητο δικαίωμα ένας γονιός να θέλει να διερευνήσει όπως εκείνος κρίνει και με όποιον τρόπο κρίνει τον θάνατο του παιδιού. Άρα λοιπόν είμαι ικανοποιημένος, είμαι χαρούμενος που η Δικαιοσύνη βρήκε τον τρόπο να ικανοποιήσει από τη μια το αίτημα εκταφής και τοξικολογικών και από την άλλη να μην καθυστερήσει και η δίκη, διότι υπάρχουν και οι άλλοι συγγενείς οι οποίοι πιέζουν για να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η δίκη μετά από δυόμισι χρόνια» ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως «τα τρένα συγκρούστηκαν επειδή παραβιάστηκαν κανόνες, οι οποίου τηρούνται από το 1869 μέχρι σήμερα ευλαβικά πλην ελαχίστων περιπτώσεων» και πρόσθεσε πως δική του δουλειά στο υπουργείο Μεταφορών είναι να φροντίσει να μην ξανασυγκρουστούν τρένα ποτέ στον ελληνικό σιδηρόδρομο,

Εστιάζοντας στις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στον σιδηρόδρομο τόνισε πως «από το πρώτο δρομολόγιο που έκανα το Μάρτιο στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι και το τελευταίο που έκανα στις 4 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν την ΔΕΘ, που ανέβηκα με τρένο υπάρχει πολύ σημαντική βελτίωση. Πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια της διαδρομής πλην του των 100 χλμ. στη Θεσσαλία γίνονται πλέον με αυτόματα συστήματα. Δηλαδή ο μηχανοδηγός με τον σταθμάρχη δεν είναι επικοινωνούν, ακριβώς γιατί λειτουργεί η τηλεδιοίκηση και μάλιστα από τα τέλη Ιουλίου ολοκληρώθηκε και η σύμβαση για ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες και ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα η εκπαίδευση των μηχανοδηγών για να το λειτουργούν. Είναι αυτοί οι οποίοι στην οθόνη που έχουν μπροστά, στην καμπίνα του μηχανοδηγού ενεργοποιούν το σύστημα το οποίο συνδέεται με την τηλεδιοίκηση ώστε το τρένο να σταματά αυτόματα, να φρενάρει αυτόματα όταν παραβιάζεται ένας κανόνας» είπε.

Θύμισε μάλιστα πού βρισκόταν το έργο της τηλεδιοίκησης όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Ν.Δ. και πού βρίσκεται σήμερα: «Το 2019, όταν παραλάβαμε, στο Αθήνα- Θεσσαλονίκη είχαμε 1% τηλεδιοίκηση, μόλις σε 5 χλμ στην Αττική. Όλο το υπόλοιπο 99% δεν είχε τηλεδιοίκηση και μάλιστα φανάρια, η σηματοδότηση δηλαδή σε πάρα πολλά σημεία δεν λειτουργούσε. Σήμερα έχουμε 80%. Το 2023 που έγιναν τα Τέμπη ήταν περίπου στο 40%. Όλοι θα θέλαμε να ήταν 100% και προφανώς η τηλεδιοίκηση θα βοηθούσε να έχουμε ένα πρωτόκολλο ασφαλείας μεγαλύτερο από τον γενικό κανονισμό κίνησης. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι πίσω από αυτά τα συστήματα».

«Να πάνε φυλακή και να επιστρέψουν τα χρήματα όσοι παρανόμησαν, από όποιο κόμμα κι αν είναι»

Ερωτηθείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Κυρανάκης αναγνώρισε πως «έχουμε μία υπόθεση δυσώδη και σκανδαλώδη και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό».

Κληθείς να σχολιάσει τους διαξιφισμούς Βορίδη και Βόρρα απάντησε μεταξύ άλλων πως «παρά τις όποιες διαφωνίες υπουργών και διοικητών του ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν για πρώτη φορά έλεγχοι και κατέληξαν σε ΑΜΦ που έπρεπε να ελεγχθούν. Τέτοιες υποθέσεις ήρθαν στα δικαστήρια και σήμερα έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις. Αυτά δεν ήρθαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ήρθαν από εθνικές αρχές οι οποίες μάλιστα άνοιξαν και τηλεφωνικές συνομιλίες για να έχουμε μέσα στη δικογραφία όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και καλώς τα έχουμε ακούσει.

Ξεκαθάρισε δε πως «όποιοι και να είναι οι παράνομοι ή απατεώνες, είτε είναι στελέχη κομματικά, είτε υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να πάνε φυλακή και να επιστρέψουν τα χρήματα. Έχω την εικόνα ότι και στα άλλα κόμματα και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ και αλλού έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις. Από όλα τα κόμματα λοιπόν και το δικό μας να πληρώσουν τις συνέπειες και να πάνε φυλακή».

Πότε «έρχονται» οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες στους δρόμους

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανέδειξε την αναγκαιότητα του μέτρου καθώς η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στα θανατηφόρα τροχαία σε όλη την Ευρώπη. «Είναι ένας βαρύς ο φόρος αίματος στην ελληνική άσφαλτο. Δεν μπορούμε να μείνουμε σταυρωμένα τα χέριά» είπε, θυμίζοντας όσα έχουν δρομολογήσει το υπουργείο, όπως η αυστηροποίηση των προστίμων με τον νέο ΚΟΚ, η 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σάββατα, τους καινούργιους δρόμους και τα έργα οδικής ασφάλειας. «Όλα αυτά είναι δράσεις που μαζί με τις κάμερες στα αστικά κέντρα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αρχή, βοηθούν ώστε να μειωθούν οι θάνατοι στον ελληνικό δρόμο. Θυμίζω ότι κύρια αιτία θανάτου στους νέους κάτω των 29 ετών είναι δυστυχώς τα τροχαία και αυτό είναι μία είναι μια βαριά θλιβερή στατιστική η οποία επηρεάζει χιλιάδες οικογένειες» υπογράμμισε.

Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε πως αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η εκπαίδευση των καμερών γιατί δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να ξεχωρίζει ο αλγόριθμος τι είναι παράβαση και τι όχι. «Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο από τις πρώτες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί θα αρχίσουν να έρχονται κλήσεις» ανέφερε.