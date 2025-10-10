Logo Image

ΣΥΡΙΖΑ: Θετικό πρώτο βήμα η συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

ΣΥΡΙΖΑ: Θετικό πρώτο βήμα η συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

«Ο ρόλος της Ε.Ε. οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη»

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, που πρέπει να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Η Κουμούνδουρου επισημαίνει πως οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και οι κυβερνήσεις, οφείλουν να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση, στην κατεύθυνση αυτή.

«Ο ρόλος της Ε.Ε. οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη, και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσά του την Ανατολική Ιερουσαλήμ» αναφέρει το κόμμα στην ανακοίνωσή του.

