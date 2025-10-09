Ν. Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελικά ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Βορίδη ή με τον σύμβουλό του, τον κ Βάρρα;

Στις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Υπενθύμισε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, μιλώντας στο Olympia Forum.

«Τελικά, ποιος φορούσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, εγώ που το ανέδειξα και προσπάθησα να το αποτρέψω για να μην πληρώσουν το μάρμαρο δεκάδες χιλιάδες τίμιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ή αυτοί που το οργάνωσαν, “έφαγαν” τα λεφτά και τώρα οργανώνουν και τη συγκάλυψη των ευθυνών των πρωταγωνιστών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο αυτό;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

Από το στόχαστρο του κ. Ανδρουλάκη δεν ξέφυγαν τα σημερινά αλληλοκαρφώματα Μαξίμου-Βορίδη, με τον πρώην υπουργό να «αδειάζει» τον Πρωθυπουργό που διατηρεί στη θέση συμβούλου τον κ. Βάρρα, και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να ανοίγει παράθυρο πολιτικής ευθύνης Βορίδη λέγοντας: «δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και κληρονόμησε ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε επ’ αυτού: «Πριν από λίγο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν έχει όλες τις ευθύνες ο κ. Βορίδης. Άρα, έχει ευθύνες ο κ. Βορίδης. Τελικά ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Βορίδη ή με τον σύμβουλό του, τον κ Βάρρα; Διότι και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Ας πάρουν καθαρή θέση και ας αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό που οργάνωσε προσωπικά ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι ευτελίζοντας τη Βουλή των Ελλήνων, στέλνοντας τους βουλευτές του να πάνε νωρίς για ύπνο και να ψηφίσουν οι μισοί επιστολικά, ήταν ένα έγκλημα εις βάρος της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Ένα δεύτερο έγκλημα πάνω απ’ το έγκλημα διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Τα όσα καθημερινά βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας εκθέτουν περαιτέρω τον Πρωθυπουργό».

Για τη Γάζα

Ερωτηθείς αν μπορεί να συμβαδίσει η δημόσια στήριξη στην Παλαιστίνη με τη διατήρηση στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι μπορεί να γίνει.

«Εμείς στεκόμαστε στην όχθη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορεί επειδή ανοίξαμε μια στρατηγική σχέση, -η οποία πρέπει να υπάρχει δεν την αμφισβητούμε, να είμαστε συνένοχοι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας με πρωταγωνιστή τον Νετανιάχου. Όπως καταδικάσαμε, από την πρώτη στιγμή, την εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, έτσι και άμεσα πράξαμε το ανάλογο καταδικάζοντας τον Νετανιάχου για αυτές τις απάνθρωπες πρακτικές. Το κόμμα μας έχει συνέπεια και σταθερότητα, για αυτό πέτυχε τις μεγαλύτερες εθνικές επιτυχίες προς όφελος της πατρίδας μας στα χρόνια της μεταπολίτευσης» ανέφερε.

Για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE

Επανέλαβε ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες και φθηνούς επικοινωνιακούς χειρισμούς, ενώ ως προς πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE επέμεινε: «Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: η Τουρκία δεν έχει καμία δουλειά να γίνει μέλος της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας, όσο υπάρχει η βάρβαρη εισβολή και η παράνομη κατοχή της βόρειας Κύπρου, -η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, όσο δεν υπάρχει ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας όπως προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι η θέση μου και θα την εκφράσω και στη συζήτηση που θα έχουμε την επόμενη Πέμπτη στη Βουλή».

Απαντώντας στην ερώτηση τι δεν θα έκανε ποτέ με αντάλλαγμα την εξουσία, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε με έμφαση: «Δεν θα έβαζα ποτέ στη ζυγαριά το ήθος μου και την αξιοπρέπεια μου».

«Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει να φύγει η Νέα Δημοκρατία»

Τέλος, ως προς το πολιτικό περιβάλλον κατέδειξε ότι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ είναι διαρκής.

«Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Διότι είναι ένα οργανωμένο κόμμα με πρόγραμμα, που παίζει “μπάλα” στο προσκήνιο και δεν προσπαθεί ούτε με συμφέροντα, ούτε με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής επιβίωσης. Εμείς δίνουμε έναν αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που είναι πολιτικός και αφορά την κοινωνία και τους θεσμούς. Και επειδή ηγούμαι αυτής της προσπάθειας, θέλω και ο πολίτης να δει τις διαδρομές του κάθε ανθρώπου. Κατάφερα να φτάσω εδώ που έφτασα με πολύ μεγάλο αγώνα και αντιπαράθεση με συμφέροντα και δυνάμεις, οι οποίες δεν θέλουν ο τόπος να πάει μπροστά αλλά να ελέγχουν το πολιτικό σύστημα. Όλοι αυτοί είναι στρατηγικοί μου αντίπαλοι και αν θέλουμε η χώρα να αλλάξει, πρέπει ο επόμενος Πρωθυπουργός και το επόμενο κόμμα να έχουν βαθμούς ελευθερίας και να μην είναι ουσιαστικά κόμματα ή κινήσεις που είναι σε ομηρία των συμφερόντων που τα στηρίζουν. Για αυτό λοιπόν ζητώ και με αυτή την ευκαιρία την εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού για να πετύχουμε μαζί αυτήν την αναγκαία πολιτική αλλαγή για να γίνει η ζωή τους καλύτερη και η Ελλάδα μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.