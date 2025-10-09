Χρ. Γιαννούλης: «Κύριε Γεωργιάδη, μου δώσατε την εντύπωση ότι δίνετε εξετάσεις για την κυβέρνηση Νετανιάχου»

«Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, μου δώσατε την εντύπωση ότι δίνετε εξετάσεις για την κυβέρνηση Νετανιάχου», δήλωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρ. Γιαννούλης, απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας.

Μου θυμίσατε τον ομόλογό σας υπουργό της ισραηλινής κυβέρνησης που την ώρα που ήταν πισθάγκωνα δεμένοι Έλληνες συμπολίτες σας, μεταξύ αυτών και η συνάδελφός σας, η κυρία Πέρκα, τους χλεύαζε με ύφος ανάλογο με τον δικό σας και αποκαλούσε διπλωμάτες, βουλευτές, διανοούμενους, τρομοκράτες και γελούσε. Με τι γελάτε κύριε Γεωργιάδη; Με 40 και 60 χιλιάδες νεκρά παιδιά;

Και συνέχισε ο κ. Γιαννουλης:

«Κατατάσσεστε σε μία σχεδόν γραφική φωνή αντικομμουνιστικής υστερίας, το οποίο δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Φοβάμαι ότι σε πολύ λίγο καιρό, όπως το Γενάρη του ’17, θα ζητήσετε συγγνώμη και από την παλαιστινιακή κοινότητα και από το παλαιστινιακό κράτος που αναγνώρισε η Ελληνική Βουλή, την οποία και εσείς υπηρετείτε.

Θεωρείτε ότι ο, με ένταλμα σύλληψης, Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, είναι ένα πολύ καλό στήριγμα για τα εθνικά μας ζητήματα. Δεν είναι δικαίωμά σας να το λέτε σαν εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες, ακόμα και αν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δεν συμμερίζονται αυτή τη λογική, ούτε καν των ίσων αποστάσεων.

Σας μίλησα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρησιμοποιείτε τον ίδιο τόνο που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να μπερδέψετε τον κόσμο με μισές αλήθειες που ισοδυναμούν με μεγάλα ψέματα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιείτε την νήσσαν. Ακόμη και οι βουλευτές σας σε αυτή την μονοκομματικής διεξαγωγής διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, μένουν ενεοί όταν ακούν τον κ. Βάρρα να λέει: «με απέλυσε ο Βορίδης και μετά φύγαμε αγκαλιά από το γραφείο του».

Εδώ βγήκε ανακοίνωση πανηγυρική από την κυβέρνηση για την κατάθεση Βάρρα, ο οποίος ως προσωπικός φίλος του πρωθυπουργού τοποθετήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ πρόεδρος. Απελύθη με παρέμβαση του κυρίου Βορίδη, γιατί ο κύριος Βάρρας σκάλιζε παρατυπίες και παρανομίες. Και μετά από λίγες μέρες επέστρεψε στο Μαξίμου ως σύμβουλος αγροτικής παραγωγής και για πέντε χρόνια με τον καλό του φίλο και πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν αντάλλαξαν σχεδόν καμία κουβέντα για τα σκανδαλώδη που αποκαλύπτει ο ίδιος ο κύριος Βάρρας στον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Δεν αντέχουν στη λογική αυτά τα επιχειρήματα. Αντέχουν μόνο σε ένα σχέδιο συγκάλυψης, το οποίο πλέον σας το αποδίδει και σας το επιβεβαιώνει και ο ελληνικός λαός στις εικόνες και στις έννοιες διαφθορά, αδιαφάνεια, αναποτελεσματικότητα και συγκάλυψη στα γκάλοπ.