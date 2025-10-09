Μ. Βορίδης για Γρ. Βάρρα: Δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου

Απάντησε σε όσα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας έδωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο κ. Βορίδης διερωτήθηκε αναφερόμενος στον κ. Βάρρα: «Πότε πήγε στην εισαγγελία; Τέσσερα χρόνια άφηνε τις παρανομίες να συνεχίζονται;».

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του κ. Βάρρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Βορίδης άφησε αιχμές επισημαίνοντας: «Δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βάρρας κατηγόρησε κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής τον κ. Βορίδη ότι ήταν υπεύθυνος για την απομάκρυνσή του.

Από την πλευρά του χθες ο κ. Βορίδης είχε δηλώσει ότι ο κ. Βάρρας δεν αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο της παραίτησής του.

ΠΑΣΟΚ: Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα

«Ο κ. Βορίδης μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open “κάρφωσε” το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην υπουργού σχολιάζει ότι «άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναφέρει, ειδικότερα, ότι «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να μην τεθεί στην έρευνα της δικαιοσύνης, “αδειάζει” τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα, ο οποίος στέλνει ενημερωτικά σημειώματα για τις παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στον στενό πυρήνα του Μαξίμου, αλλά ο Πρωθυπουργός… είναι ανίδεος. Σημειώματα που μάλιστα “καίνε” τον κ. Βορίδη και τα προσκομίζει συρόμενος ο κ. Μυλωνάκης, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Το ΠΑΣΟΚ θέτει τα εξής ερωτήματα:

«Το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάτι να απαντήσει για όλα αυτά;

Επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανεύθυνος, ανήξερος και αδαής;

Όπως δήλωσε στη συνέντευξη του ο κ. Βορίδης, πριν πάρουν τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου του τηλεφώνησαν να τον ρωτήσουν, αν έχει πρόβλημα. Δεν βρήκε, λοιπόν, δύο λεπτά ο Πρωθυπουργός να ρωτήσει τον σύμβουλο του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιες παρανομίες “ξεκάρφωνε”, όπως ο ίδιος υποστηρίζει;

Πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Μυλωνάκης;».

«Στην κυβέρνηση είναι μια “ωραία ατμόσφαιρα”. Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ κατόπιν των παραπάνω.