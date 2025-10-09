Σ. Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, είναι με τους μεσάζοντες, τους «Φραπέδες», τους «Χασάπηδες

«Η ελληνική ύπαιθρος είναι σε κατάρρευση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψή του σήμερα στην Ομάδα Παραγωγών Φιλιατρών ΓΑΙΑ όπου είχε συνάντηση με τους Αγγελή Κορομηλά, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, Αναστάσιο Πανταζόπουλο, πρόεδρο της Ομάδας Παραγωγών Τριφυλίας και Παναγιώτη Βουδούρη, πρόεδρο Κτηνοτρόφων Τριφυλίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ναρκοθετημένες επιδοτήσεις 1 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνοντας ακόμα ότι «ακυρώθηκαν όλα τα βιολογικά».

Τόνισε ακόμα ότι «ο ΕΛΓΑ δεν είναι ανταποδοτικός» και κατήγγειλε ότι «δεν υπάρχουν κτηνίατροι και γεωπόνοι δίπλα στον παραγωγό», ενώ παράλληλα «οι μεσάζοντες βάζουν τετραπλάσια τιμή στο ράφι».

«Καταρρέει η ύπαιθρος»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε συζήτηση στη Βουλή. Με όλα τα κόμματα σε ειδική συζήτηση. Γιατί καταρρέει η ύπαιθρος και χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει Ελλάδα», είπε, σημειώνοντας πως «υπάρχει πρόβλημα ελληνοποιήσεων προϊόντων, εργατών γης, υψηλού κόστους παραγωγής, αποζημιώσεων, κλιματικής κρίσης, άρδευσης (που θέλουν να την κάνουν ιδιωτική)».

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες, τους “Φραπέδες”, τους “Χασάπηδες” και τις “γαλάζιες ακρίδες”. Αλλά δεν είναι με τους Έλληνες παραγωγούς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σ. Φάμελλος, τονίζοντας πως «πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή και στην περιφέρεια». «Απαιτείται μια προοδευτική Ελλάδα. Θέλουμε ποιοτικά προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου και ανθρώπους να παράγουν πραγματικό προϊόν», προσέθεσε, διαμηνύοντας πως «χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει».

Πηγή: ΑΜΠΕ