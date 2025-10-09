Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η προ ημερησίας για εξωτερική πολιτική και Γάζα

Την ερχόμενη Πέμπτη πρόκειται να διεξαχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την «Εξωτερική Πολιτική και το θέμα της Γάζας», με τη διαδικασία του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως ορίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει με επιστολή τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτηση σχετικά με το θέμα των ελληνικών χειρισμών για τη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής και μετέτρεψε τη συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 142Α, δηλαδή της ενημέρωσης της εθνικής αντιπροσωπείας από τον πρωθυπουργό.

Την Τρίτη και Τετάρτη η συζήτηση του ν/σ του υπ. Εργασίας

Η Διάσκεψη των Προέδρων επίσης προγραμμάτισε να διεξαχθεί σε δύο ημέρες -την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου- η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας.

Επίσης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, αποφασίστηκε ομόφωνα, εφεξής, για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας να εφαρμόζεται αυτό που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, ότι δηλαδή οι τουλάχιστον 15 βουλευτές υπογράφοντες του αιτήματος να είναι παρόντες στην αίθουσα της Ολομέλειας κατά την ανάγνωσή του για να γίνει αποδεκτό.

Η διαδικασία αυτής της «πιστοποίησης» (οι αιτούντες βουλευτές της διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας να είναι παρόντες) δεν εφαρμοζόταν λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του Covid- 19.

Η Διάσκεψη των Προέδρων, επίσης, αποφάσισε να υπάρχει ανοικτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την επιλογή τους στις θέσεις των επικεφαλής των τριών Συνταγματικών Ανεξάρτητων Αρχών. Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, θα δημοσιευτούν οι σχετικές προσκλήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ