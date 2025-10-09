Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ιω. Καϊμακάμης: Θα μάθουμε τους υπαίτιους – Θα ανακτηθούν τα χρήματα

Διαβεβαιώσεις ότι «σύντομα θα πάμε σε πληρωμές» του Πυλώνα ΙΙ, που ήταν προγραμματισμένες για τον Ιούνιο του 2025, παρείχε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιω. Καϊμακάμης (2/2025 έως σήμερα), στο πλαίσιο κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τα θέματα της πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη», και ότι το χρήμα που καταχράστηκαν «θα το ανακτήσουμε».

Σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, βουλευτή της ΝΔ Μ. Λαζαρίδη, είπε ότι αυτές οι πληρωμές δεν έγιναν επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για τις 30 Ιουνίου 2025, και διαπιστώθηκαν κενά ως προς την καταβολή. Αυτά τα κενά έχουν ξεπεραστεί, τόνισε ο κ. Καϊμακάμης και πρόσθεσε ότι έγιναν πλέον οι καταχωρήσεις των ελέγχων και τρέχει πλέον το σύστημα και πολύ σύντομα θα πάμε σε πληρωμές.

Σε ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν υπάρχουν πιέσεις ή παρεμβάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη διοικητική λειτουργία του οργανισμού, είπε ότι δεν υπήρξαν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που μπορούσαν να εγείρουν τέτοιου είδους ερωτήματα, ενώ στην ερώτηση εάν κάνουν καλά τη δουλειά οι τεχνικοί σύμβουλοι, είπε ότι ως διοίκηση κληροδοτήσαμε τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί το 2023, και οι οποίες «εκτελούνται με τον πλέον θεσμικό τρόπο». «Αυτό που εμείς λαμβάνουμε ως προς τα παραδοτέα, έρχεται μέσα από μία συγκεκριμένη θεσμοθετημένη επιτροπή, που έχει οριστεί στον οργανισμό από προηγούμενη διοίκηση. Μέχρι αυτή την ώρα, και όσο εγώ βρίσκομαι στο οργανισμό δεν έχω διαπιστώσει ότι παρεκκλίνει κάτι από τα όσα είναι ορισμένα στις σύμβασεις» πρόσθεσε.

Όσο για το εάν η απόφαση της κυβέρνησης για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι στη σωστή κατεύθυνση, ο κ. Καϊμακάμης είπε ότι, με καθαρά τεχνοκρατικό τρόπο, είναι μία κίνηση η οποία, θα δείξει αποτέλεσμα στο αμέσως επόμενο κοντινό μέλλον. «Θεωρώ ότι η μετάβαση στην ΑΑΔΕ έχει να προσθέσει ένα “συν” στην όλη συζήτηση» είπε ο κ. Καϊμακάμης.

Σε ερωτήσεις της εισηγήτριας της μειοψηφίας, βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη, ο κ. Καϊμακάκης είπε ότι δεν ήταν ενήμερος για την πρόθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτα να πάει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για τις καθυστερήσεις πληρωμών του Ιουνίου στα βιολογικά, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, είπε ότι υπήρξε ανάγκη περαιτέρω ελέγχων. «Μαζί με τα ξερά, κάποιες φορές καίγονται και τα χλωρά. Αυτή η ενέργεια θα φέρει περισσότερη διοικητική διαφάνεια στις πληρωμές των πραγματικών δικαιούχων βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας και θα αντισταθμίσει, αυτή η καθυστέρηση στο μέλλον, αυτή την αδικία που υπέστησαν οι έντιμοι παραγωγοί» τόνισε ο κ. Καϊμακάμης.

Σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη, απάντησε ότι δεν αντιλήφθηκε να παρεμπόδισε ο κ. Σαλάτας τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ για το ποιος ευθύνεται για το χρήμα που φαγώθηκε στον Οργανισμό, ανέφερε: «Θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Εμείς, δίνουμε στοιχεία στις ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές. Αυτοί που καταχράστηκαν χρήμα, θα το ανακτήσουμε». Όσο για το εάν υπήρχε “κύκλωμα” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε: «Δεν μπορώ να αποφανθώ επ’ αυτού. Απαιτούνται περισσότερα τεκμήρια για να καταθέσω τέτοια άποψη από δημοσιεύματα και από περιρρέουσα ατμόσφαιρα αφήνεται να εννοηθεί κάτι τέτοιο».

Εξάλλου, επεσήμανε ότι ο ίδιος έχει λάβει καταγγελίες στο προσωπικό ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιό του, τις οποίες διαβιβάζει αμελλητί στις εισαγγελικές αρχές. «Έχουμε μπλοκάρει 30.244 ΑΦΜ τον Ιούνιο, κατόπιν εισήγησης υπηρεσιακών στελεχών, με υπόνοιες για παραπτώματα και μη σύννομα δικαιολογητικά» είπε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το μοτίβο «δεν ήξερα, δεν γνώριζα» που ακολούθησε και ο κ. Καϊμακάμης δεν μπορεί να αποτελεί πλέον άλλοθι στο γαλάζιο σκάνδαλο

«Η κατάθεση σήμερα στην εξεταστική επιτροπή του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, επιβεβαιώνουν το βάθος των πολιτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του Οργανισμού», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Ο κ. Καϊμακάμης, απαντώντας στο ερώτημα πώς επιλέχθηκε για τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι η επιλογή του έγινε από τον κ. Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε αφού του έστειλε το βιογραφικό του. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την τοποθέτησή του “πολύ τιμητική” επειδή “είναι του χώρου”, επιβεβαιώνοντας ότι “είναι ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η ομολογία αυτή δείχνει τον τρόπο επιλογής στελεχών από το σύστημα των “αρίστων” της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πολιτική ταυτότητα προηγείται της αξιοκρατίας και οι κρίσιμες θέσεις καταλαμβάνονται χωρίς αντικειμενική διαδικασία. Ερωτηθείς αν πηγαίνει καθημερινά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος είπε προκλητικά ότι “διοίκηση κάνουμε, όταν είναι απαραίτητο πάω, όχι κάθε μέρα”».

Όπως σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «η απάντηση αυτή αποκαλύπτει πως ακόμη και τα κορυφαία διοικητικά στελέχη αντιμετωπίζουν τον Οργανισμό όχι ως πυλώνα της αγροτικής πολιτικής, αλλά ως θέση “μερικής απασχόλησης” μεσούντος ενός τέτοιου σκανδάλου εξαιτίας του οποίου χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για τους αγρότες».

«Σε μια περίοδο που οι αγρότες δοκιμάζονται από την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και την καθυστέρηση των ενισχύσεων, σε μια περίοδο που εξαιτίας του σκανδάλου είναι πιθανή η αναστολή πληρωμών, η εικόνα αυτή συνιστά προσβολή για το δημόσιο συμφέρον και για τον ευρωπαϊκό έλεγχο των κονδυλίων», τόνισαν.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι «ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε την τακτική που έχει γίνει, πλέον, επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις καταθέσεις μαρτύρων της εξεταστικής επιτροπής: Τη γραμμή “δεν ήξερα, δεν γνώριζα” και δεν γνώριζε μάλιστα αν ο κ. Σαλάτας εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Η διαρκής επίκληση άγνοιας από ανώτατο διοικητικό στέλεχος δημιουργεί απορίες για το τι πραγματικά γνωρίζουν τα στελέχη που τοποθετεί η ΝΔ σε κρίσιμες θέσεις. Ερωτηθείς για το σκάνδαλο των βιολογικών προϊόντων και αν υπάρχει πολιτική ευθύνη, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε: “Δεν μπορώ να σας απαντήσω”», υπογράμμισαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν:

«Η σημερινή κατάθεση του κ. Καϊμακάμη αποκαλύπτει μια διοίκηση που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια και χωρίς επίγνωση του ρόλου της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να έχει μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πεδίο πολιτικών εξυπηρετήσεων, όπου οι επιλογές γίνονται χωρίς αξιοκρατία, οι θέσεις καλύπτονται από κομματικά στελέχη και οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς θεσμική ευθύνη. Το “δεν ήξερα, δεν γνώριζα” δεν μπορεί να αποτελεί πλέον άλλοθι».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Τα «γαλάζια» παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις «γαλάζιες» ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Τα “γαλάζια” παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις “γαλάζιες” ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση, του αντιπροέδρου του Οργανισμού από τις αρχές του 2025 και μέχρι σήμερα, Ιωάννη Καϊμακάμη.

Όπως τόνισαν, «το προσόν του κ. Καϊμακάμη να εμφανίζεται παντελώς ανήξερος σχετικά με τα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της εξεταστικής, ήταν μάλλον αυτό που διέκρινε ο κ. Τσιάρας και τον τοποθέτησε στη συγκεκριμένη θέση, επειδή τον γνώρισε σε μια έκθεση τροφίμων τον περασμένο Νοέμβριο και εκτίμησε το βιογραφικό του».

«Ο κ. Καϊμακάμης δεν έχει υπ’ όψιν του την ύπαρξη κυκλώματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λυμαίνεται επιδοτήσεις, ενώ νίπτει τα χείρας του για τη μη απεξάρτηση των πληροφοριακών συστημάτων από τον τεχνικό σύμβουλο. Δεν θέλει να πει λέξη για τις καταγγελίες σε βάρος του κ. Σαλάτα αναφορικά με τον τρόπο που ο τελευταίος διαχειρίστηκε, πρακτικά και επικοινωνιακά, τον έλεγχο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζει τίποτα για τις υποθέσεις και τις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Προφανώς, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο για τους “αρίστους” της ΝΔ που κατέχουν θέσεις-κλειδιά με βασικό προσόν την “εκτίμηση” που τρέφει για αυτούς το κόμμα ή ο (εκάστοτε) υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές και κατέληξαν: «Απομένει, πλέον, να μας πουν ότι η εξεταστική επιτροπή οφείλει να τους αποζημιώσει για την ταλαιπωρία που υφίστανται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ