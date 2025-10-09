Π. Μαρινάκης για Μ. Ζαχάροβα: Σαφής η απάντηση του ΥΠΕΞ στις ανιστόρητες αναφορές της

«Ήταν πολύ σαφής η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών, με την ανακοίνωσή του, σε αυτές τις ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής αναφορές» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μ. Ζαχάροβα.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να επισημανθεί και η αφωνία των εγχώριων ‘’Ζαχάροβων’’, αν μου επιτρέπετε αυτή τη φράση, δηλαδή των εντός Ελλάδος υποστηρικτών – όχι της κυρίας Ζαχάροβα – αλλά όλου αυτού του οποίου εκπροσωπεί, τώρα που όλο αυτό στρέφεται εναντίον θέσεων που είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας, ανιστόρητες, ανακριβείς, αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα αλλά κυρίως με την αλήθεια».

«Επί της ουσίας, τα είπε, νομίζω, όλα η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στην οποία αναφέρομαι και εγώ προσωπικά» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Προκλητικές αναφορές Ζαχάροβα για Κυπριακό και Βόρεια Μακεδονία

Υπενθυμίζεται ότι νέα επίθεση κατά χωρών της Δύσης εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, υπερασπιζόμενη μάλιστα την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία εις βάρος της Ελλάδας.

Απαντώντας μέσω ανάρτησής της στο Telegram σε δηλώσεις της υπουργού Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, η οποία είχε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι παραβιάζει «καθεμία από τις δέκα αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι», η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για «απροκάλυπτο ψέμα» και υποστήριξε ότι, στον αντίποδα, οι χώρες – μέλη του ΟΑΣΕ έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τις αρχές αυτές.

Επικαλούμενη παραδείγματα, η Ζαχάροβα μίλησε μεταξύ άλλων για «την εμπλοκή της χούντας των συνταγματαρχών στην Κύπρο το 1974». Επιπλέον κατηγόρησε την Ελλάδα για «παραβίαση της αρχής της συνεργασίας μεταξύ κρατών» λόγω του «μπλοκαρίσματος διεθνών πρωτοβουλιών συνεργασίας με τη ‘Δημοκρατία της Μακεδονίας’ έως το 2018».

Η απάντηση της Αθήνας

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασαν πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών τις δηλώσεις Ζαχάροβα. Ειδικότερα, σημείωσαν: «Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων».

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές ανέφεραν: «Υπενθυμίζεται ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975. Για την ατυχή αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, υπογραμμίζουμε ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα».

«Παραπέμπουμε, επίσης, στη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Παραπέμπουμε, επίσης και σε δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές.

Αναφορικά με τη Βόρεια Μακεδονία, οι διπλωματικές πηγές σημείωσαν: «Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζουμε η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

«Ας αναλογιστούμε όλοι ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις», κατέληξαν οι ίδιες πηγές.