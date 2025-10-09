Logo Image

Κ. Μητσοτάκης: Όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας για τη Γάζα

Κ. Μητσοτάκης: Όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας για τη Γάζα

Πηγή φωτ. Γρ. Τύπου του Πρωθυπουργού

«Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τονίζει πως «όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους».

Συμπληρώνει, δε, πως «η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

