Γ. Μανιάτης: Τροπολογία για υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης αγροτικών προϊόντων – Υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο

Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία (516 υπέρ, 81 κατά και 48 αποχές) η τροπολογία που κατέθεσε ο αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, σε συνεργασία με συναδέλφους του Ευρωβουλευτές από τρείς διαφορετικές πολιτικές ομάδες (S&D, EPP, Renew).

Η τροπολογία κατατέθηκε στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Κανονισμού Κοινής Οργάνωσης των Αγορών Γεωργικών Προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Η υπερψηφισμένη διάταξη, επεκτείνει την καθιέρωση υποχρεωτικής επισήμανσης της χώρας προέλευσης (country-of-origin labelling) σε όλους τους αγροτικούς τομείς, από τα δημητριακά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, έως τα μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, το κρέας και άλλα αγροτικά προϊόντα.

Πρακτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τροπολογία στοχεύει στο να παρέχει στους καταναλωτές ουσιαστική και διαφανή πληροφόρηση σχετικά με την προέλευση των τροφίμων που καταναλώνουν. Ταυτόχρονα, ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα και την ποιότητα της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ.

Γ. Μανιάτης: Το πρώτο βήμα έγινε

«Προστατεύουμε πλήρως το μόχθο των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών, διασφαλίζοντας ότι η προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής αναγνωρίζεται και προβάλλεται» σημειώνει ο Γ. Μανιάτης και υπογραμμίζει:

«Το πρώτο βήμα έγινε με την εισαγωγή της συγκεκριμένης διάταξης στη θέση του Κοινοβουλίου. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται, αφού πρέπει να πείσουμε και τις κυβερνήσεις να αποδεχθούν αυτή την ισχυρή προστασία καταναλωτών και παραγωγών – αγροτών».