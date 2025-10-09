Logo Image

ΥΠΕΞ: Ιστορική η συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς – Επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών

Η Ελλάδα χαιρετίζει την συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», χαρακτηρίζοντας την συμφωνία «ιστορική».

«Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, αυτή η σημαντική εξέλιξη θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας», προσθέτει.


«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή», τονίζει χαρακτηριστικά.

