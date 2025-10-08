Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή: Αλλοίωση της οικουμενικής αξίας της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας

Να αναλάβει δράση καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για να προστατευθεί η οικουμενική αξία της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη.

Με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση, την οποία απευθύνουν στους υπουργούς Εξωτερικών και Πολιτισμού και αναφέρονται στην «παραβίαση των αποφάσεων της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σχετικά με νέα έργα και διευθετήσεις στην Αγία Σοφία και τη Μονή της Χώρας από τις Τουρκικές Αρχές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του διεθνούς οργανισμού».

Όπως σημειώνουν, αυτοψία της αποστολής UNESCO/ICOMOS τον Ιούνιο του 2024 στην Κωνσταντινούπολη διαπίστωσε ότι δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα οι προηγούμενες συστάσεις της επιτροπής από το 2020, έτος μετατροπής των δύο μνημείων σε μουσουλμανικά τεμένη, και έχουν αναληφθεί νέα έργα και διευθετήσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της UNESCO.

Τα ανησυχητικά πορίσματα της έκθεσης αυτοψίας στοιχειοθετούν τη βάση για να προχωρήσει η κυβέρνηση σε διεθνή διαμαρτυρία, αναλαμβάνοντας τις δέουσες πρωτοβουλίες προκειμένου να αποφευχθεί η αλλοίωση της οικουμενικής αξίας της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, σημειώνουν οι βουλευτές και θέτουν το θέμα της παραβίασης των αποφάσεων της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Τουρκία, στη ΓΣ της UNESCO.

Οι δύο υπουργοί καλούνται να ενημερώσουν τη Βουλή

-Τι θα πράξουν κατά της αλλοίωσης της οικουμενικής αξίας της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη

-Αν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε διεθνείς διαμαρτυρίες για τα όσα τεκμηριωμένα καταμαρτυρούνται στα πορίσματα των UNESCO και ICOMOS σε σχέση με τη μη τήρηση των αποφάσεων της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Τουρκία σε ό,τι αφορά στην προστασία της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας, στην Κωνσταντινούπολη

-Αν θα θέσουν το θέμα της παραβίασης των αποφάσεων της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Τουρκία στη ΓΣ της UNESCO