Μητσοτάκης, Καραμανλής στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη – Aπών ο Αντ. Σαμαράς

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, αλλά απουσία του Αντώνη Σαμαρά διεξάγεται τελικά στο Ωδείο Αθηνών, η παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Σύμφωνα με την διαρροή συνεργατών του κ. Σαμαρά, πρόκειται για «προσωπική επιλογή. Εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανiδη».

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε κληθεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης. Τελικά όμως αποφάσισε να μην παραβρεθεί, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις για να μην συμπέσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να για να μη δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν σενάρια περί προσέγγισης με το Μέγαρο Μαξίμου.

Παρόντες στην εκδήλωση είναι επίσης οι Κ. Χατζηδάκης, Ν Δένδιας, Aδ. Γεωργιάδης, Ν. Κεραμέως, Β. Κικίλιας, Θ. Πλεύρης, Τ. Θεοδωρικάκος Ντ. Μπακογιάννη, Μ.Λαζαρίδης Ν.Παναγιωτόπουλος, Αγ. Συρίγος, Τ. Χατζηβασιλείου, Στ. Πέτσας, Μ. Συρεγγέλα Στ. Πέτσας, Μ Χρυσομάλλης,