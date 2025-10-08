Αλ. Χαρίτσης στη «Ν»: Αμιγώς πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα – «Ναι» σε συνεργασίες, «όχι» σε κεντρώες λύσεις

Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή αλλά και για τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, μίλησε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour, με τη Νικόλ Λειβαδάρη και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κ. Αλέξης Χαρίτσης.

Σχολιάζοντας την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Χαρίτσης είπε: «Είμαστε σε μια περίοδο που συνολικά το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μια φάση αναδιάταξης, σε μια φάση αναπροσαρμογής των δεδομένων που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό εντάσσεται και η πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς είναι μια κίνηση που έχει τη σημασία της. Είναι μια κίνηση η οποία – εγώ το είπα και χθες – κλείνει κι έναν κύκλο ιστορικό και για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από πολλά χρόνια, μια 15ετία».

«Το ζητούμενο είναι μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, είναι πώς αυτές οι διεργασίες που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο αντανακλούν και τις αντίστοιχες διεργασίες που γίνονται μέσα στην κοινωνία. Γιατί πολλές φορές φοβάμαι ότι εγκλωβιζόμαστε σε μια συζήτηση μικροπολιτική ή ενίοτε και παραπολιτική, η οποία όμως χάνει την ουσία. Και η ουσία είναι τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στην κοινωνία», πρόσθεσε.

«Η Αριστερά πρέπει να ξαναδώσει ελπίδα με πραγματικούς όρους»

«Έχουμε μια κοινωνία η οποία ψάχνει από κάπου να πιαστεί, μια νέα ελπίδα – γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ελπίδα – οι πολίτες και κυρίως οι αριστεροί και οι προοδευτικοί πολίτες για να το πω πολύ απλά έχουν πάει σπίτι τους, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα, με αυτή την έννοια, νομίζω ότι η ευθύνη των δυνάμεων που αναφέρονται στην αριστερά, που αναφέρονται στον προοδευτικό χώρο, είναι ακριβώς να επιχειρήσουν να ξαναδώσουν αυτή την ελπίδα, αλλά με πραγματικούς όρους, όχι με επικοινωνιακά παιχνίδια ούτε με κατασκευές επικοινωνιακές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την κίνηση του κ. Τσίπρα ως «κίνηση αμιγώς πολιτική που έκανε με την παραίτησή του. Κακά τα ψέματα, είναι μια κίνηση η οποία εγγράφεται σε μια πρωτοβουλία η οποία προφανώς έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και η οποία έχει πολιτικό χαρακτήρα».

«Το κρίσιμο είναι πως οι όποιες πολιτικές πρωτοβουλίες, πέρα από τις προσωπικές επιλογές του καθενός και της καθεμιάς μας, οι πολιτικές δυνάμεις τι κάνουν, οι πολιτικοί χώροι τι κάνουν και η παράταξη της αριστεράς τι κάνει συνολικά», συμπλήρωσε.

«Η Νέα Αριστερά, σε όλες αυτές τις διεργασίες και σε όλη αυτή την αναδιάταξη στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, δεν μιλάει τώρα για αυτό, έχει μιλήσει εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη συγκρότησης ενός λαϊκού μετώπου», τονίζοντας ότι η Νέα Αριστερά έχει πάρει σχετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και η πρωτοβουλία για κοινή δήλωση για το Global Sumud Flotilla.

«Όσοι κινούνται με συνταγές του παρελθόντος τρώνε τα μούτρα τους. Χρειάζονται τολμηρά βήματα και πρωτοβουλίες και ο καθένας θα κριθεί από τη στάση του», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης.

Για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα

Ερωτηθείς αν η Νέα Αριστερά θα συνομιλήσει με ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, ο ίδιος απάντησε: «Εμείς συνομιλούμε και θα συνομιλήσουμε με όποιο πολιτικό χώρο, με όποια πολιτική πρωτοβουλία αντιλαμβάνεται ότι στις σημερινές συνθήκες είναι αναγκαία η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, της αριστεράς όμως, με σαφές πολιτικό στίγμα, με πρόγραμμα. Δεν μας αφορούν λογικές κεντρώων λύσεων», αναφέροντας τα παραδείγματα του Στάρμερ στη Βρετανία και του Μακρόν στη Γαλλία.

«Θα πρέπει να δούμε τι χαρακτηριστικά θα έχει» η όποια πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, επισήμανε.

«Η ενότητα πρέπει να έχει πολιτικό περιεχόμενο: Δεν είναι ενότητα για την ενότητα, ούτε απλό άθροισμα δυνάμεων. Πρέπει να έχει καθαρό πρόγραμμα και ξεκάθαρο μήνυμα στην κοινωνία», ανάφερε ο κ. Χαρίτσης και πρόσθεσε: «Οι θολές και ανώδυνες πολιτικές συνθέσεις, δεν δίνουν διέξοδο. Η κοινωνία χρειάζεται καθαρό λόγο και καθαρό σχέδιο που να εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», ενώ σε σχέση με τα πρόσωπα είπε «δεν υποτιμώ τον ρόλο του προσώπου, αλλά στις σημερινές συνθήκες αυτό που έχει σημασία είναι μια πολιτική πρόταση που απαντά στα προβλήματα».