Προκλητικές αναφορές Ζαχάροβα για Κυπριακό και Βόρεια Μακεδονία

Νέα επίθεση κατά χωρών της Δύσης εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, υπερασπιζόμενη μάλιστα την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία εις βάρος της Ελλάδας.

Απαντώντας μέσω ανάρτησής της στο Telegram σε δηλώσεις της υπουργού Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, η οποία είχε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι παραβιάζει «καθεμία από τις δέκα αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι», η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για «απροκάλυπτο ψέμα» και υποστήριξε ότι, στον αντίποδα, οι χώρες – μέλη του ΟΑΣΕ έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τις αρχές αυτές.

Επικαλούμενη παραδείγματα, η Ζαχάροβα μίλησε μεταξύ άλλων για «την εμπλοκή της χούντας των συνταγματαρχών στην Κύπρο το 1974». Επιπλέον κατηγόρησε την Ελλάδα για «παραβίαση της αρχής της συνεργασίας μεταξύ κρατών» λόγω του «μπλοκαρίσματος διεθνών πρωτοβουλιών συνεργασίας με τη ‘Δημοκρατία της Μακεδονίας’ έως το 2018».

Η ανάρτηση Ζαχάροβα

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση:

«Η Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν: “Οι ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν καθεμία από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι. Τις ίδιες αρχές που βοήθησε να αναπτυχθούν πριν από πενήντα χρόνια”.

Ένα απροκάλυπτο ψέμα, ένα ψέμα στο οποίο όλοι έχουν συνηθίσει. Ωστόσο, η Βάλτονεν έχει δίκιο: οι αρχές του Ελσίνκι πριν από μισό αιώνα πράγματι παραβιάζονται. Και παραβιάζονται από εκείνους που τις υπέγραψαν – τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ.

Ακολουθούν μερικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα.

Αρχή I. Κυρίαρχη ισότητα και σεβασμός των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κυριαρχία: 1974 – Παρέμβαση της Χούντας των Μαύρων Συνταγματαρχών στην Ελλάδα στη διακοινοτική σύγκρουση στην Κύπρο, απόπειρα προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα.

Αρχή ΙΙ. Μη χρήση βίας ή απειλής βίας: 1999. Βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ χωρίς εντολή του ΟΗΕ.

Αρχή ΙΙΙ. Απαραβίαστο των Συνόρων: 2008. Αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από τις δυτικές χώρες χωρίς τη συναίνεση της Σερβίας.

Αρχή IV. Εδαφική Ακεραιότητα των Κρατών: 1991-1992. Η αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας από τη Γερμανία στο αποκορύφωμα της εθνοτικής σύγκρουσης στη Γιουγκοσλαβία.

Αρχή V. Ειρηνική Επίλυση Διαφορών: 1995. Επιχείρηση Καταιγίδα: Παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του ΟΑΣΕ και τρίτων μερών στην εθνοτική σύγκρουση μεταξύ Κροατίας και Δημοκρατίας της Σερβικής Κράινα, το Ζάγκρεμπ απέρριψε μια ειρηνική επίλυση και κατέφυγε σε εθνοκάθαρση.

Αρχή VI. Μη Επέμβαση στις Εσωτερικές Υποθέσεις: 2014. Διαμαρτυρίες «Μαϊντάν» με δυτική καθοδήγηση και υποστήριξη για το πραξικόπημα στην Ουκρανία.

Αρχή VII. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων: Δεκαετία του 2000. Λειτουργία μυστικών φυλακών της CIA στη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Αρχή VIII. Ίσα Δικαιώματα και Αυτοδιάθεση των Λαών: 1991. Το Γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο αρνήθηκε στους Κορσικανούς το δικαίωμα σε ξεχωριστή εθνική ταυτότητα και απαγόρευσε τον όρο «λαός της Κορσικής».

Αρχή IX. Συνεργασία μεταξύ Κρατών: Μέχρι το 2018, η Ελλάδα μπλόκαρε διεθνείς πρωτοβουλίες που στόχευαν στη συνεργασία με τη ‘Δημοκρατία της Μακεδονίας’ (λόγω της εκκρεμότητας γύρω από το ζήτημα του ονόματος).

Αρχή X. Εκπλήρωση Υποχρεώσεων βάσει του Διεθνούς Δικαίου με Καλή Πίστη: Από το 1965 έως το 2024. Η περιφρόνηση των διεθνών νομικών υποχρεώσεών της από τη Βρετανία και η κατοχή του νησιού Τσάγκος (Μαυρίκιος) στον Ινδικό Ωκεανό.

Υ.Γ. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η Ελίνα Βάλτονεν δεν είναι, και δεν ήταν ποτέ, διπλωμάτης, ούτε από πτυχίο διπλωματίας ούτε από την εργασιακή της εμπειρία. Είναι τεχνολόγος, διευθύντρια δημοτικών εκδηλώσεων, οικονομολόγος – αλλά δεν είναι ειδικός διεθνών σχέσεων. Η Δυτική Ευρώπη δεν χρειάζεται επαγγελματίες σε θέσεις ευθύνης. Όλοι κατανοούν τη θέση της ΕΕ στο παγκόσμιο σύστημα, την οποία ελέγχει μια γυναικολόγος όπως η Ούρσουλα (Φον ντερ Λάιεν)».