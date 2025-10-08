ΠΑΣΟΚ κατά Μ.Λαζαρίδη: Οι «αποκαλύψεις» της ΝΔ πάνε …κουβά καθημερινά – Υπομονή, θα πιείτε πολλά πικρά ποτήρια στην εξεταστική επιτροπή

«Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, εξαπολύοντας σφοδρή κριτική τόσο κατά του ιδίου του βουλευτή της ΝΔ όσο και κατά της κυβέρνησης.

Απαντώντας στον κ. Μακάριο Λαζαρίδη, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Του θυμίζουμε ότι κάτι ανάλογο έπραξαν και άλλοι συνάδελφοι του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εμφανίζονταν ”βασιλικότεροι του Βασιλέως” σε Εξεταστικές Επιτροπές θυσιάζοντας την προσωπική τους πολιτική αξιοπιστία για να καλύψουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Αλλά προφανώς δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κ. Λαζαρίδη, έναν Βουλευτή που έκανε οικογενειακή ‘’καριέρα’’ στην Ομάδα Αλήθειας με τις ύποπτες χρηματοδοτήσεις», προσθέτει.

«Οι ‘’αποκαλύψεις’’ της Νέας Δημοκρατίας πάνε …κουβά καθημερινά, γιατί όση λάσπη και να πετάξουν, η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια. Υπομονή, θα πιείτε πολλά πικρά ποτήρια στην εξεταστική επιτροπή», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.