ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου

ΓΤ Νίκου Παπανδρέου

Η πρόταση του Έλληνα ευρωβουλευτή αναφέρει πως «οι εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται σε διεξοδική και αυστηρή αξιολόγηση»

«Την πόρτα που επιθυμεί να ανοίξει η Τουρκία για το πρόγραμμα SAFE και την ευρωπαϊκή άμυνα κλείνει ο Νίκος Παπανδρέου με τροπολογία που κατέθεσε και ζητά να συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση της Επιτροπής ECON σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ακόμη, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η πρόταση του Έλληνα ευρωβουλευτή αναφέρει πως «οι εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται σε διεξοδική και αυστηρή αξιολόγηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κανενός κράτους μέλους της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι κάθε συνεργασία με τις εν λόγω χώρες πρέπει να εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωσή τους με το διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διατήρηση ειρηνικών και εποικοδομητικών σχέσεων με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.»

«Είναι σαφές πως εάν η τροπολογία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, γίνει δεκτή τότε θα υπάρχει άλλο ένα εμπόδιο στην προσπάθεια της Τουρκίας να κερδίσει από τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθώντας ωστόσο να μην σέβεται τις κοινές αρχές και αξίες, να κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος αλλά και να απειλεί κράτη – μέλη όπως η Κύπρος και η Ελλάδα», τονίζεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

