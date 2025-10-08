Logo Image

ΣΥΡΙΖΑ για Κυριαζίδη: Από τις φλογερές διατυπώσεις, υποκριτής ο κ. Μητσοτάκης

«Μιλούσε για "απρεπέστατη αναφορά" και "ευπρέπεια της παράταξης"»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, «εφτά μήνες (ακριβώς!) μετά την άθλια συμπεριφορά του βουλευτή του με τους απαράδεκτους, σεξιστικούς, μισογυνικούς χαρακτηρισμούς κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που οδήγησαν στη διαγραφή του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Η Κουμουνδούρου υπενθυμίζει «απλώς τις φλογερές διατυπώσεις του κ. Μητσοτάκη τότε, που μιλούσε για “απρεπέστατη αναφορά” και “ευπρέπεια της παράταξης” και πρόσθετε ότι “έχουμε υποχρέωση να συντρίψουμε στερεότυπα τα οποία έρχονται από το παρελθόν”».

«Τι υποκριτής…», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Δημήτρης Κυριαζίδης: Επιστρέφει στην ΚΟ της ΝΔ

