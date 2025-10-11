Πολεμικό Ναυτικό: Αντίστροφη μέτρηση για τις τελικές δοκιμές της FDI «ΚΙΜΩΝ»

Εντός των επόμενων δύο μηνών αναμένεται να ολοκληρωθούν οι τελικές δοκιμές της πρώτης φρεγάτας FDI (Μπελαρά) «ΚΙΜΩΝ» στο επίπεδο «Standard 2» του Πολεμικού Ναυτικού και να ακολουθήσει μέσα Δεκεμβρίου η ύψωση της σημαίας.

Τα σενάρια που αναμένεται να εκτελεστούν είναι τα πλέον απαιτητικά και αναμένεται να προσομοιάσουν οριακές συνθήκες πλεύσης και σύνθετα σενάρια επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», εκτιμάται πως η ύψωση της σημαίας θα λάβει χώρα περί τα μέσα Δεκεμβρίου.

Θαλάσσιες δοκιμές «ΚΙΜΩΝ»

Όπως έχει αναφέρει σε ρεπορτάζ της η «Ν», στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας βρίσκονται ήδη περίπου 48 στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Αμέσως μετά την ένταξη της πρώτης φρεγάτα FDI «ΚΙΜΩΝ» στον Στόλο του ΠΝ, θα ακολουθήσουν οι φρεγάτες FDI «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ» που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ναυπήγησης, περί τα τέλη του 2026.

Η τέταρτη δύναμη

Η Ελλάδα με την απόκτηση των σύγχρoνων αυτών υπερόπλων θα ενισχύσει τον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού δίνοντάς του τη δυνατότητα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ προχώρησαν στην απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας FDI, «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ψηφίστηκε με αυξημένη πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN».

Έτσι το 2030 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και όλες οι φρεγάτες θα έχουν φτάσει στο επίπεδο «Standard 2++».

Νέα σελίδα για το Πολεμικό Ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό εισέρχεται σε μία νέα εποχή στο πλαίσιο της«Ατζέντας2030» ενισχύοντας το αποτρεπτικό του αποτύπωμα με έναν εκτενή σχεδιασμό που συνδυάζει τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μέσων και απόκτηση νέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε ό,τι αφορά των εκσυγχρονισμό των βετεράνων του ΠΝ φρεγατών ΜΕΚΟ, η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται στο στάδιο διαπραγματεύσεων για να «κλείσουν» οι τρεις συμβάσεις εντός του 2025 και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Όπως έχει γράψει η «Ν», ευσεβής πόθος του ΠΝ είναι να πέσουν οι τελικές υπογραφές για τη σύμβαση με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (όπου θα πραγματοποιηθεί ο κύριος όγκος των εργασιών), η σύμβαση με τη Thales (για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων TACTICOS II) αλλά και η σύμβαση με την ελληνική εταιρεία SSMART (πιστοποιημένη από Thales) για εγκατάσταση και διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων μέσα στο 2025.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως εφόσον πέσουν οι υπογραφές θα ξεκινήσουν οι εργασίες, όπου ο κύριος όγκος θα λάβει χώρα στον Ναύσταθμο.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εφόσον υπογραφούν οι συμβάσεις ο στόλος του ΠΝ θα έχει και τις τέσσερις εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ (ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΣΑΛΑΜΙΣ, ΨΑΡΑ) το 2030, με την πρώτη να παραδίδεται το 2028.

Ωστόσο, στο περιθώριο των εργασιών μέχρι την τελική παράδοσή τους στο Πολεμικό Ναυτικό θα υπάρξουν και επιμέρους συμβάσεις για την τελική «αποστολή».

Νέα Δομή με νέες μονάδες επιφανείας

Με προσεκτικά και υπολογισμένα βήματα το Πολεμικό Ναυτικό μέχρι το 2030 θα κάνει άλμα από την παλαιά γενιά φρεγατών σε μια νέα δομή επιφανείας, πιο ισχυρή, πιο ευέλικτη, και τεχνολογικά προηγμένη.

Ο Στόλος θα στηρίζεται σε τρεις αποτρεπτικούς πυλώνες: τις νέες 3+1 φρεγάτες Belharra (FDI HN), τις εκσυγχρονισμένες MEKO και πιθανότατα τις 2+2 μεταχειρισμένες ιταλικές φρεγάτες FREMM.

Υπενθυμίζεται ότι τέλη Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ταξίδεψε στην Ιταλία όπου και υπεγράφη μνημόνιο Συνεργασίας για τη ναυτική συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και δήλωση προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον Ιταλό ομόλογό του διευθυντή Εθνικών Εξοπλισμών της Ιταλίας αντιναύαρχο Ottaviani Giancinto, παρουσία του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουΐντο Κροσέτο.

Τεράστια δύναμη αποτροπής

«Για εμάς θα ήταν σημαντικό οι φρεγάτες FREMM να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να φέρουν και αυτές τον καινούργιας γενιάς πύραυλο ELSA, τον οποίο θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra. Και είναι κάτι που όπως η εταιρεία μας λέει είναι απολύτως εφικτό» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Καταλαβαίνετε την τεράστια δύναμη αποτροπής, την οποία μπορεί να αποκτήσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» υπογράμμισε.

«Περνάμε σε μια Νέα Εποχή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια Νέα Εποχή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Νομίζω ότι καλύπτουμε γρήγορα το τεράστιο κενό που άφησε η οικονομική κρίση των δέκα ετών» κατέληξε ο κ. Δένδιας.