Π. Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είχα και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω καμία πίεση ή παρέμβαση από υπουργούς

«Δεν είχα – και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω – καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις, στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος και συνεργάστηκα με τέσσερις υπουργούς, Βορίδη, Γεωργαντά, Λιβανό και Γεωργαντά»: Τα παραπάνω ανέφερε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πέτρος Τζαβέλλας, που διατέλεσε αντιπρόεδρος του Οργανισμού από τις 19/11/2019 μέχρι τις 17/12/2022.

«Κατηγορηματικά το λέω. Αντίθετα πηγαίναμε τα πρότζεκτ για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγαν προχωράτε, χωρίς να παρεμβαίνουν» σημείωσε ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος ήταν ο μακροβιότερος αντιπρόεδρος που παρέμεινε στον Οργανισμό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι προσωπικά δεν είχε και δεν έκανε κανένα ρουσφέτι διευκολύνσεων.

«Δεν γνωρίζω, ούτε είχα προσωπικά τέτοια αιτήματα για διευκολύνσεις. Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ασχολιόμουν μόνο με τη δουλειά μου», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν περιγράφονται μέσα στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ήσασταν τρία χρόνια αντιπρόεδρος, ο μακροβιότερος όλων στον Οργανισμό και με 3 διαφορετικούς προέδρους. Στη δική σας αντίληψη υπέπεσε κάτι για την ύπαρξη παράνομων κυκλωμάτων, παράνομων επιδοτήσεων και παράνομων κυκλωμάτων;» ρώτησε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊκόπουλος.

«Στο κομμάτι των επισυνδέσεων, διάβασα στο Documento ότι κάποιοι μιλάνε για μένα, ότι έχω κάψει κόσμο, έχασαν χρήματα σε όλο αυτό το σύστημα. Προσωπικά δεν κοιτούσα τίποτα παραπάνω παρά μόνο να κάνω τη δουλειά μου. Κάτι συγκεκριμένο δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου», ήταν η απάντηση του κ. Τζαβέλλα.

ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτική αμνησία από τον Π. Τζαβέλλα – Καμία απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα όσα ανέφερε ο κ. Τζαβέλλας προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με πηγές του κόμματος να σχολιάζουν πως ο «πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται – έμμεσα ή άμεσα –στο σκάνδαλο».

«Ενώ κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αλλεπάλληλες παρατυπίες στις πληρωμές και την αλλοίωση των ελέγχων δεν απάντησε σε τίποτα. Ο κ. Τζαβέλλας αφού παραδέχτηκε ότι ήταν προβληματική και άστοχη για τα συμφέροντα του ΟΠΕΚΕΠΕ η συνεχής αλλαγή Προέδρων του Οργανισμού και υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης άρχισε να ‘ξεχνάει’» ανέφεραν οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας: «Ο κ. Τζαβέλλας δεν θυμόταν τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, όπου ο ίδιος και η τότε διοίκηση προχώρησαν, παρά τις προειδοποιήσεις, σε εκταμιεύσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ για ΑΦΜ που είχαν χαρακτηριστεί ‘δεσμευμένα’. Δεν θυμόταν τις καθυστερήσεις και τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, που κατέληξαν να εξυπηρετούν παρατάσεις συμβάσεων συγκεκριμένων εταιρειών, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο. Δεν θυμόταν την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο που η υπηρεσία έδινε μάχη για τη διαφάνεια στους ελέγχους».

«Ο κ. Τζαβέλλας ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε» πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας πως «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων». «Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του» σημείωσαν.