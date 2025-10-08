«Ραντεβού» στη Ρηγίλλης: Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς σε εκδήλωση για το βιβλίο Στυλιανίδη

Στη Ρηγίλλης – απέναντι από τα ιστορικά γραφεία του κόμματος – θα βρεθούν απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Ειδικότερα σήμερα το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή της Ν.Δ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» στο Ωδείο Αθηνών.

Στην παρουσίαση θα παρευρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και θα είναι η πρώτη κοινή παρουσία τους σε εκδήλωση μετά από σχεδόν έναν χρόνο. Πέρυσι είχαν δώσει το παρών σε μια εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενώ λίγες εβδομάδες μετά ακολούθησε η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί χωροταξικά δεν αναμένεται να καθίσουν δίπλα – δίπλα, ωστόσο θα έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει πριν αρχίσει η εκδήλωση (για παράδειγμα αν θα υπάρξει κάποια χειραψία).

Άλλωστε από νωρίς θα έχουν « στρατοπεδεύσει» έξω από τον χώρο της εκδήλωσης οι δημοσιογράφοι και θα έχει ενδιαφέρον αν θα γίνουν δηλώσεις και αν θα απαντηθούν τα ερωτήματα που θα τεθούν. Πάντως στο «γαλάζιο» εσωτερικό οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές και δεν αναμένουν πως το αποψινό γεγονός μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία επαναπροσεγγίσεων.

Φουντώνουν τα σενάρια για κόμμα Σαμαρά

Να σημειωθεί εδώ πως η σημερινή παρουσία του Κ. Μητσοτάκη και των δύο πρώην πρωθυπουργών στην Ρηγίλλης έρχεται σε ένα timing που έχουν φουντώσει τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα. Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι αναφορές «γαλάζιων» που θα ήθελαν μια επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Ν.Δ με ενδεικτική αυτή του νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος Μάξιμου Χαρακόπουλου, που σημείωσε «προσωπικά δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να τον δω και πάλι στη ΝΔ».

Ωστόσο παρά τις σχετικές δηλώσεις είναι εμφανές πως η απόσταση δεν έχει γεφυρωθεί και όπως ήδη αναφέρθηκε έχουν πάρει φωτιά τα σενάρια για ένα νέο κόμμα. Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός έχει δημόσια εκφράσει την διαφωνία του σε κρίσιμες επιλογές της κυβέρνησης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο.

Το άρθρο και ακόμη μία εκδήλωση

Να σημειωθεί εδώ πως πριν από λίγες ημέρες συζητήθηκε ιδιαιτέρως άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη (στενού συνεργάτη για χρόνια του κ. Σαμαρά) που ασκούσε σε υψηλούς τόνους κριτική στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική.

Στο μεταξύ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σε μια εβδομάδα μια ακόμα εκδήλωση. Συγκεκριμένα την επόμενη Τέταρτη σε εκδήλωση που θα γίνει προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής, Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη, θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και μένει να φανεί για ποια θέματα θα επιλέξει να τοποθετηθεί.

Tο αφήγημα της σταθερότητας

Σταθερότητα ή ενίσχυση του λαϊκισμού είναι το δίλημμα που θέτει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα ποσοστά συσπείρωσης και να προσεγγίσει ένα κοινό που παραμένει αναποφάσιστο. Το restart που ήθελαν να κάνουν οι «γαλάζιοι» μετά την ΔΕΘ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα- όπως φαίνεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις – ενώ για μια σειρά θεμάτων (π.χ. για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ) εντείνεται η πίεση της αντιπολίτευσης.

Στην ομιλία του χθες στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, μίλησε για τους κινδύνους του λαϊκισμού, ενώ έκανε αιχμηρές αναφορές στην περίοδο του 2015 αν και επέλεξε να μην κατονομάσει τον Αλέξη Τσίπρα. Υπενθύμισε τις περιπέτειες στις οποίες – όπως είπε – έβαλαν τον τόπο «τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα», «η ασυδοσία των παροχών χωρίς αντίκρισμα» και οι «αυταπάτες» που υπήρχαν την στιγμή που η οικονομία ήταν στην «εντατική».

Παράλληλα προχώρησε ουσιαστικά σε μια σύγκριση του πως ήταν η χώρα το 2015 και στο πως είναι σήμερα. «Η Ελλάδα που ήταν παρίας πριν από δέκα χρόνια, σήμερα δανείζεται από τις διεθνείς αγορές φθηνότερα από άλλες, ακόμα και πανίσχυρες, ευρωπαϊκές οικονομίες» τόνισε και σημείωσε πως αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, της κοινωνικής ενότητας και της εσωτερικής σταθερότητας.