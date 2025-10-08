Η Πάτρα στο επίκεντρο της περιφερειακής διπλωματίας – Διεθνές συνέδριο Ευξείνου Πόντου το 2026

Μια σημαντική ελληνική πρωτοβουλία στον χώρο της περιφερειακής συνεργασίας παίρνει σάρκα και οστά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου (CPMR BBSC), συμμετείχε στην έκτακτη κοινή συνάντηση της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ/BSEC) και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (PABSEC) στην Κωνσταντινούπολη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα του ίδιου του κ. Ζαΐμη, ο οποίος ζήτησε την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών οργανισμών, με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη πρόσφατα. Εκεί, ο Αντιπεριφερειάρχης κατέθεσε πρόταση για τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Πάτρα, πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Ομόφωνη αποδοχή της πρότασης για την Πάτρα

«Με ομόφωνη απόφαση λάβαμε την έγκριση να συνδιοργανώσουμε, την άνοιξη του 2026, συνέδριο στην Πάτρα με συμμετοχή ομιλητών από όλες τις χώρες του ΟΣΕΠ», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης, σημειώνοντας ότι θα προσκληθούν 40 χώρες – οι 13 του ΟΣΕΠ και τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Ο ίδιος τόνισε πως η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα αποκλιμάκωσης εντάσεων και ενίσχυσης των διαπεριφερειακών δεσμών. Το συνέδριο θα εστιάσει σε θέματα όπως η διεύρυνση της Ε.Ε., τα κοινά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, το περιβάλλον, ο τουρισμός και η πολιτική προστασία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας του BSEC, πρέσβης Lazar Comanescu, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της PABSEC Valentina Antoaneta, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΣΕΠ και Έλληνας πρέσβης Δημήτριος Ράλλης, καθώς και ο εκτελεστικός διευθυντής της BSEC, πρέσβης Georgi Panayotov.

Η απόφαση να αναλάβει η Πάτρα τον ρόλο οικοδεσπότη σηματοδοτεί μια νέα φάση εξωστρέφειας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τοποθετώντας την – έστω και άτυπα – στον χάρτη της περιφερειακής διπλωματίας του Ευξείνου Πόντου.