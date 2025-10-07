Σ. Φάμελλος: Nα τελειώσουμε με τη διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς – Χρειάζεται ένα σοβαρό, συγκροτημένο, σύγχρονο Αριστερό κόμμα

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Τα πατάκια», του Στέλιου Παππά, απηύθυνε χαιρετισμό σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

«Στο πρόσωπο του Στέλιου, μιλάμε για τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους, που επέλεξαν την πολιτική δράση, που υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν τη Δημοκρατία αλλά και την κοινωνία. Ο Στέλιος Παππάς λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος, φαίνεται και από το βιβλίο που είναι έντονα αυτοβιογραφικό, ο οποίος ήταν και παραμένει αγωνιστικά παρών και όρθιος, δεν συμβιβάστηκε ποτέ», τόνισε αρχικά ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η αξία που έχει στον αγώνα για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου η ύπαρξη ενός κόμματος της σύγχρονης Αριστεράς. Δεν είναι μόνο μια κοινωνική πλειοψηφία. Θέλει σηματοδότηση και εμβολιασμό με πολιτικές ιδέες και γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει μια δυνατή, μαχητική Αριστερά».

«Από τη μία μεριά να υπάρχουν άνθρωποι που για τις πολιτικές τους ιδέες δίνουν τη ζωή τους, αλλά και άνθρωποι και οικογένειες που με την αδιαφορία αφήνουν τη συντήρηση να κάνει ‘’πάρτι’’. Μας ενδιαφέρει και σήμερα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Στέλιου Παππά, είπε ότι «’’Τα πατάκια’’ είναι ο καθρέφτης της μεταπολιτικής Ελλάδας. Είναι μια επισήμανση πως οι αγώνες για Δημοκρατία και ζωή με αξιοπρέπεια δεν σταματούν ποτέ.

Ο Στέλιος Παππάς μιλάει για αυτή την Αριστερά, για την Αριστερά των αγώνων, της ανιδιοτέλειας, αλλά και της συνέπειας. Που όσο και αν δυσκολεύεται και μένει όρθια και μαθαίνει από τα λάθη της και ανακτά τις δυνάμεις της όταν έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: να ακούει τον λαό να μιλάει για τον λαό».

«Να τελειώνουμε με την άδικη, διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς»

Παράλληλα, εξαπέλυσε «πυρά» κατά της κυβέρνησης, με τον κ. Φάμελλο να τονίζει χαρακτηριστικά: «Έχουμε χρέος να τελειώσουμε με την άδικη, διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς και αυτό το χρέος που έχουμε απέναντί μας είναι κάτι που μπορούμε να το απαντήσουμε. Να απαντήσουμε σε αυτό μόνο με συλλογική πολιτική δράση, με ενότητα και συσπείρωση του προοδευτικού χώρου».

«Σοβαρό, συγκροτημένο αριστερό κόμμα»

«Χρειάζεται και ένα σοβαρό, συγκροτημένο, σύγχρονο αριστερό κόμμα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Γιατί είναι απαραίτητο μέρος της λύσης για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος, αλλά και για να τροφοδοτήσει και να στηρίξει την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Και μάλιστα ένα κόμμα το οποίο, Στέλιο, πράγματι μας έχετε κληρονομήσει να έχει τις αξίες και τις ιδέες της Αριστεράς, αλλά ταυτόχρονα μας έχετε κληροδοτήσει να έχει ως παρακαταθήκη και την προσφορά ζωής των αγωνιστών του αντιδικτατορικού αγώνα», υπογράμμισε.

«Αυτή είναι μια από τις πιο μεγάλες δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στην αλλαγή σελίδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», επισήμανε ο κ. Φάμελλος.