Ο Κυρανάκης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την αίτηση αναίρεσης της Hellenic Train στις αποζημιώσεις των θυμάτων

Απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση με αφορμή την αναίρεση που άσκησε η Hellenic Train κατά της απόφασης του Εφετείου που δικαίωνε συγγενείς θυμάτων, έδωσε με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σε αυτή αναφέρει:

«Λίγες ημέρες πριν, έστειλα επιστολή στον ΟΣΕ ζητώντας να μην ασκήσει αναίρεση στην πρώτη απόφαση αποζημίωσης για συγγενείς θύματος των Τεμπών. Ο ΟΣΕ το έκανε πράξη. Αυτό είναι το αυτονόητο καθήκον μας απέναντι σε οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους. Αντί να το αναγνωρίσει, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να παραπληροφορεί. Χρεώνει στην Κυβέρνηση την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρείας, 100% ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία προφανώς διαφωνούμε.

Ξέρουν την αλήθεια, αλλά παραπληροφορούν συνειδητά. Και όλοι γνωρίζουμε τα κίνητρά τους», αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

Είχε προηγηθεί δήλωση της βουλευτού Λαρίσης και αρμίδιας τομέραχου Δικαιοσύνης, Ευαγγελίας Λιακούλη η οποία σημείωνε:

«Είκοσι μέρες πριν, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης δημοσιοποιούσε επιστολή του προς τον ΟΣΕ με την οποία ζητούσε να γίνει σεβαστή η απόφαση του Εφετείου που δικαίωσε συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών και η δικαστική διαδικασία να λήξει, χάριν σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.

Πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση, που υποχρέωσε τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train να αποζημιώσουν τους συγγενείς, επικυρώνοντας την πρωτόδικη δικαστική απόφαση.

Ο ΟΣΕ έσπευσε την επόμενη μέρα να απαντήσει με ανακοίνωση, ότι παρά την προβλεπόμενη διαδικασία, θα κάνει δεκτό το αίτημα της κυβέρνησης και δεν θα καταθέσει αναίρεση. Σημειωτέον ότι η ανακοίνωση εκδόθηκε την Παρασκευή 26/9 με τη σημείωση ότι η προθεσμία για την αναίρεση λήγει τη Δευτέρα 29/9.

Κι ενώ κυβέρνηση και ΟΣΕ διαχειρίζονταν επικοινωνιακά τη στήριξη στους συγγενείς, σήμερα αποκαλύπτεται ότι εν τέλει η Hellenic Train στην εκπνοή της προθεσμίας, κατέθεσε αναίρεση κατά της απόφασης – κάτι που σημαίνει ότι οι συγγενείς θα υποβληθούν και πάλι στη βάσανο των δικαστηρίων και ο Αρειος Πάγος θα κληθεί να επανεξετάσει την υπόθεση.

Η κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίσχυρη απέναντι στη Hellenic Train, αδύναμη να προστατεύσει τους πολίτες απέναντι στους ιδιώτες που διαχειρίζονται κρατικές υποδομές, ακόμα και σε μια υπόθεση όπως αυτή των Τεμπών, όπου κυρίαρχη ευθύνη για την τραγωδία έχει το ίδιο το κράτος».