Νέα Αριστερά για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έκθετοι Βορίδης και Μαξίμου»

«Η κατάθεση του πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή ήταν ένα βαρύ κατηγορητήριο κατά του Μ. Βορίδη, μια μόλις μέρα μετά την παραγραφή των αδικημάτων την οποία η κυβέρνηση επέβαλε με αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά

«Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε πλήρως το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το μη σύννομο της τεχνικής λύσης που συμφώνησε ο κ. Βορίδης, τον κατηγόρησε για παράβαση καθήκοντος και παρέμβαση για τον διαγωνισμό για τεχνικό σύμβουλο, και υποστήριξε ότι τον απέπεμψε για να συνεχιστεί το καθεστώς ανομίας» σημειώνει η ανακοίνωση επίσης.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά: «Χθες ο κ. Μυλωνάκης, που προκλητικά η κυβερνητική πλειοψηφία κρατά, μέχρι και σήμερα, μακριά από το να καταθέσει στην Εξεταστική, μαζί με τους “Φραπέδες” και άλλους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, θυμήθηκε να καταθέσει, “εις γνώσιν” της Εξεταστικής, ένα πολυσέλιδο ενημερωτικό σημείωμα που του είχε καταθέσει ο κ. Βάρρας, εδώ και μήνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, και για “αμέλειες” του κ. Βορίδη. Σήμερα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι τοπικές κοινωνίες πληρώνουν το τίμημα αυτής της πολιτικής: με καθυστερήσεις στις πληρωμές, με έμπρακτες ακυρώσεις μέτρων του ΠΑΑ, με απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς».

«Ο κ. Βορίδης και η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις στη Βουλή και στους πολίτες» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.