Κ. Τσουκαλάς για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Βάρρας και Μυλωνάκης «έδωσαν» τον κ. Βορίδη, που η κυβερνητική πλειοψηφία προστάτευσε

Κ. Τσουκαλάς για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Βάρρας και Μυλωνάκης «έδωσαν» τον κ. Βορίδη, που η κυβερνητική πλειοψηφία προστάτευσε

«Θα πιούν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων μέχρι το τέλος», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

«Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς, «ο κ. Βάρρας “έδωσε” τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης “έδωσε” τον κ. Βορίδη , τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά».

Και πρόσθεσε: «Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα.  Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση… νοιώθει δικαιωμένη  ότι τάχα δεν είναι “γαλάζιο” το σκάνδαλο».

«Αυτοαποθεώνεται» η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Συνεχίζει, υπογράμμίζοντας από την πλευρά της πλειοψηφίας «καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους».

«Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται», συμπληρώνει.

«Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων μέχρι το τέλος.

Υ.Γ. Για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ.Βορίδη , αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του; Προφανώς είναι ρητορική ερώτηση», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς.

