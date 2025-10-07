Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Για τα μάτια της Neuropublic πήραν το κεφάλι του Βάρρα

«Αποκαλυπτικός ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος κατά την εξέτασή του από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, κατέθεσε ότι ”ο τεχνικός σύμβουλος του την έστησε”, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στην εταιρία Neuropublic κι ότι επειδή εναντιώθηκε στην εταιρία για τον απόλυτο έλεγχο του Οργανισμού, για τον λόγο αυτό τον απομάκρυνε η κυβέρνηση».

Αυτό υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «αφού ο κ. Βάρρας επιβεβαίωσε ότι ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου οδήγησε στην κατάρρευση του ΟΠΕΚΕΠΕ», απάντησε ευθέως ότι ο ίδιος, εντοπίζοντας τα προβλήματα και τον απόλυτο έλεγχο που είχε ο τεχνικός σύμβουλος σε όλα τα επίπεδα, «προσπάθησε να παρέμβει και προσέκρουσε στην άρνηση Βορίδη».

«Έγινε απευθείας ανάθεση στην Neuropublic»

«Αναδεικνύοντας πόσο ισχυρά ήταν τα συμφέροντα που επέβαλαν τον συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και τις συγκεκριμένες εταιρίες, επιβεβαίωσε ότι μετά την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό, το 2021 έγινε διαγωνισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανακηρύχθηκε ως τεχνικός σύμβουλος η ”ΣΥΝΕΛΙΧΙΣ” αλλά ασκήθηκαν σοβαρές πιέσεις στην ΣΥΝΕΛΙΧΙΣ και παραιτήθηκε και έγινε ξανά απευθείας ανάθεση στην Neuropublic», ανέφεραν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Μάλιστα, ο κ. Βάρρας συνομολόγησε ότι στις αρχές του 2022 ο νέος υπουργός κ. Λιβανός, αφού είχε προβλήματα με τις πληρωμές αποφάσισε να κάνει χρήση και άλλου Τεχνικού Συμβούλου, εκτός της Neuropublic και της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Τελικά από το ΥΠΑΑΤ έφυγε ο κ. Λιβανός, αλλά όχι οι συγκεκριμένες εταιρίες», συμπλήρωσαν.

Πηγή: ΑΜΠΕ