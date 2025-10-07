Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Γρ. Βάρρας: «Ξεκάρφωνα ανομίες», ο Μ. Βορίδης είναι υπεύθυνος για την αποπομπή μου

Αρνήθηκε ότι υπήρχαν προστριβές και διαφωνίες με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη αλλά του χρέωσε την απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με συγκεκριμένο μάλιστα σκεπτικό, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμιού Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος κατέθεσε στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της πλειοψηφίας, Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Βάρρας είπε ότι «δεν υπήρχε διαταραγμένη σχέση με τον υπουργό Μ. Βορίδη. Δεν είχα καμία διαφωνία. Δεν είχα προστριβές. Γινόταν πολύ καλά οι πληρωμές. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση, καμία γκρίνια επί της ουσίας. Ουσιαστικά φύγαμε γελώντας (μετά την παραίτησή μου). Με έκπληξη διάβασα σε εφημερίδες και σάιτ, ότι υπήρχε τριβή» είπε ο κ. Βάρρας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η συνεργασία μας ήταν «αγαστή» και «στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα το συγκρουσιακό».

Σε άλλη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, κ. Λαζαρίδη εάν είχε δεχθεί παρέμβαση του κ. Βορίδη ως προς το ποιος έπρεπε να ελεγχθεί από τον οργανισμό, απάντησε αρνητικά. «Από τον ίδιο τον υπουργό, όχι ποτέ. Από γενικό γραμματέα ενδεχομένως είχα. Τον κύριο Στρατάκο. Μου λέει, για ποιο λόγο ελέγχεται -Σεπτέμβρης μήνας ήτανε – η γυναίκα του κυρίου Ξυλούρη; Εγώ εξεπλάγην, και αναρωτήθηκα, μήπως κάποιος μέσα από μια Διεύθυνση, κάποιος αντιπρόεδρος, όχι παράνομα, έδωσε, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, κάποια εντολή για έλεγχο. Δεν συνέβη αυτό. Παίρνω τηλέφωνο τον υπεύθυνο που ήταν στην Κρήτη. Μου λέει με συγχωρείς, είναι κάποιος δειγματοληπτικός έλεγχος που γίνεται. Πείτε, παρακαλώ, στον γενικό γραμματέα να μην παρεμβαίνει στη δουλειά μας».

Στην, δε, ερώτηση Λαζαρίδη εάν έγινε ο έλεγχος, ο κ. Βάρρας είπε ότι δεν θυμάται. «Φαντάζομαι πως έγινε. Για να πάρω αυτή την απάντηση από τον διευθυντή της Κρήτης, σίγουρα έγινε ο έλεγχος. Βέβαια. Δεν σταμάτησε. […] Πιστεύω και εκτιμώ ότι πρέπει να βρέθηκαν ευρήματα, αν βρέθηκαν ευρήματα, οπότε δεν έγιναν πληρωμές. Εκ της δημοσιότητας, υπάρχει γκρίνια από τον κ. Ξυλούρη και κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν πληρώθηκαν…».

«Ξεκαρφώνατε ανομίες;»

Ωστόσο, σε ερώτηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας, Μιλένας Αποστολάκη, για το ποιος ευθύνεται για την αποπομπή του, απάντησε, «ο κ. Βορίδης».

Και όταν η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ επέμεινεκ διημοίφθη ο εξής δφιάλογος:

«Λέτε στο σημείωμα σας προς τον υφυπουργό κ. Μυλωνάκη ότι “ξεκάρφωνατε ανομίες”.

Άρα αυτές τις ανομίες, ο κ. Βορίδης θέλησε να συνεχιστούν και σας εκπαραθύρωσε; Σωστά;» επέμεινε η κυρία Αποστολάκη, με τον κ. Βάρρα να λέει ότι συμφωνεί.

Στην ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, για το «ποιοι του την είχανε στημένη», ο κ. Βάρρας είπε: «Ο τεχνικός σύμβουλος. Η Neuropublic-Γαργαλάκος». Για το εάν «υπάρχει συνάφεια από την αποπομπή σας και τις νέες διοικήσεις» ο κ. Βάρρας είπε «Είμαι σκληρός και ορθολογικός στη δουλειά μου.

Κάποιοι δεν το ήθελαν. Ήθελαν κάτι light, κι αυτό το light δημιουργεί άλλα πράγματα» ενώ στην επόμενη ερώτηση της Μ.Αποστολάκη, ποιανού απαίτηση ήταν η [εκπαραθύρωσή του» ο μάρτυρας επανέλαβε ότι «ήταν κατ’ απαίτηση της Neuropublic και της Γαία Επιχειρείν […] (με εκτελεστή) τον υπουργό κ. Βορίδη».

Για το σημείωμα Μυλωνάκη

Ο κ. Βάρρας απάντησε και στο πώς προέκυψε το σημείωμά του προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γ. Μυλωνάκη. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, είπε: «Πήγα να ενημερώσω τον κ. Μυλωνάκη, όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα πληροφόρηση από την ΕΕ ότι θα τρώγαμε καταλογισμό […] Ότι υπήρχε θέμα να αρθεί η διαπίστευση για τον οργανισμό. Εκεί, στην κουβέντα, μου λέει: “δεν μας κάνεις ένα σημείωμα για τον οργανισμό που ξέρεις κάποια πράγματα;”. Έτσι προέκυψε αυτό» είπε ο κ. Βάρρας.

Πηγές ΝΔ: Εκθετη η αντιπολίτευση

Πηγές της ΝΔ υποστηρίζουν ότι μετά την αποστολή του σημειώματος Βάρρα από τον Γιώργο Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή, η «η αντιπολίτευση είναι έκθετη».

Συγκεκριμένα οι πηγές αναφέρουν: «Πλήρως εκτεθειμένα βγήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά την αποστολή από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη προς τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, του ενημερωτικού σημειώματος που είχε λάβει από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα.

Η αντιπολίτευση είχε «δαιμονοποιήσει» το συγκεκριμένο σημείωμα, ισχυριζόμενη ότι επρόκειτο περί «επίσημου υπομνήματος από κάποιο στέλεχος του Οργανισμού», αλλά τελικά αποκαλύφθηκε ότι όπως είχε δηλώσει ο κ. Μυλωνάκης και από το βήμα της Βουλής ότι ήταν ένα άτυπο, εσωτερικό κείμενο, που του εστάλη μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο και όχι επίσημο έγγραφο, που απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία, πρωτοκόλληση κλπ.

Και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του σημειώματος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτέθηκαν εκ νέου καθώς επιβεβαιώθηκαν πλήρως όσα είπε ο κ. Μυλωνάκης στη Βουλή σχετικά με την ενημέρωση που είχε ζητήσει τον Ιούνιο του 2025 από τον κ. Βάρρα, νυν σύμβουλο της κυβέρνηση, για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων.

«Βαρύτατες ευθύνες ΣΥΡΙΖΑ»

Επιπλέον, από το ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτουν με απόλυτη σαφήνεια οι βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015 έως 2019.

«Ο κ. Βάρρας καταγράφει με λεπτομέρεια το ιστορικό από την κατάρτιση της σύμβασης του 2014 μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και της εταιρείας ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαχειρίστηκαν τα ΟΣΔΕ. Από την ανάλυσή του προκύπτει ότι, κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ – σε στενό συντονισμό με την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – προχώρησε σε παράνομες μεθοδεύσεις και απατηλές συμβάσεις δικαιοχρησίας, που οδήγησαν σε συγκρούσεις με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τεράστια αναστάτωση στους παραγωγούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ κ. Μακάριος Λαζαρίδης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην παράλειψη εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, που ήταν υποχρέωση της χώρας ήδη από το 2014 και είχε γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά ταύτα, επί πέντε ολόκληρα χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε απολύτως τίποτα. Η αδράνεια αυτή κόστισε εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις και έθεσε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών».

Ένα ακόμη κομβικό σημείο αφορά την «τεχνική λύση», που θεσπίστηκε κατ’ εξαίρεση μόνο για το 2014, ώστε η Ελλάδα να μη χάσει τις ενισχύσεις εκείνης της χρονιάς. Ωστόσο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντί να προχωρήσει σε πραγματική μεταρρύθμιση και αποκατάσταση της νομιμότητας, συνέχισε να εφαρμόζει την τεχνική λύση και μάλιστα την επεξέτεινε αυθαίρετα σε άλλα μέτρα επιδοτήσεων. Αυτή η αυθαιρεσία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα θολό πλαίσιο διαχείρισης, χωρίς έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και με σαφή πολιτική ευθύνη.

Επισημαίνεται, ότι ο κ. Μυλωνάκης ζήτησε το συγκεκριμένο ενημερωτικό σημείωμα στις 28 Μαΐου, δηλαδή μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανακοίνωση κατάργησης του Οργανισμού και ενσωμάτωσής του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, και του εστάλη στο κινητό του τηλέφωνο στις 15 Ιουνίου 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον κ. Μυλωνάκη επιβεβαίωσε με την κατάθεσή του και ο κ. Βάρρας.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αποστέλλοντας στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής το άτυπο σημείωμα του κ. Βάρρα επανέλαβε τη δέσμευσή του στην πλήρη διαφάνεια, την ευθύνη και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του».