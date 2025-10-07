ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλήση Μπουνάκη και άλλων τεσσάρων στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική ζητεί η ΝΔ

«Απαραίτητη» χαρακτηρίζουν πηγές της ΝΔ την κλήση και κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του «στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Μπουνάκη».

Στο κυβερνών κόμμα θεωρούν ότι «η δημόσια ομολογία του νυν αναπληρωτή τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ κ. Μπουνάκη, ότι το δικό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα δημιουργεί νέα δεδομένα που καθιστούν αναγκαία την κατάθεσή του προκειμένου να φωτιστούν πτυχές και ‘παρακλάδια’ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει «σκάνδαλα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύεται πως το δικό του κομματικό σύστημα ήταν αυτό που εκμεταλλευόταν δημόσια γη για να παίρνει παράνομες επιδοτήσεις» αναφέρει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης σημειώνοντας πως «ακόμη και ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Χάρης Δούκας ζήτησε τις διαγραφές των στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση ωστόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει απλώσει πέπλο συγκάλυψης».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «η αποκάλυψη για την εμπλοκή του κ. Μπουνάκη δεν είναι η μόνη. Είχε προηγηθεί η υπόθεση του κ. Αντωνόπουλου, γραμματέα της Νομαρχιακής σας στο Ηράκλειο, που δήλωνε εκατοντάδες στρέμματα ως βοσκοτόπια σε Τήνο και Εύβοια, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να επιστρέψει τα χρήματα»«.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πέντε στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: