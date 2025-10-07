Κ. Ζαχαριάδης: Η παραίτηση Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα – Δεν είμαστε αντίπαλα στρατόπεδα

«Δεν διαβλέπω σύγκρουση πολιτική και μετωπική του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ερωτηθείς για το νέο τοπίο που διαμορφώνει η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό αξίωμα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε πως η απόφαση του κ. Τσίπρα αναμφίβολα αλλάζει τα δεδομένα, ενώ στάθηκε στην επισήμανση τόσο του πρώην πρωθυπουργού, όσο και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι «δεν θα είμαστε αντίπαλοι». «Διαβάζω με προσοχή κάθε λέξη και στις δύο ανακοινώσεις, και του Αλ. Τσίπρα και του Σ. Φάμελλου, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κάθε λέξη μετράει. Και δεν είναι τυχαίο που και οι δύο έχουν την ταυτόσημη διατύπωση ‘δεν θα είμαστε αντίπαλοι’. Το λέω αυτό γιατί ο χώρος μας έχει υποφέρει πάρα πολλά από τις διασπάσεις κι από τον κατακερματισμό και παρά το γεγονός ότι οι πορείες μπορεί να μην είναι ταυτόσημες, εκτιμώ ότι μπορούν σε κάθε περίπτωση να είναι παράλληλες, να μην είναι αντιπαραθετικές και συγκρουσιακές» ανέφερε.

«Να διαμορφωθεί ένα μπλοκ πλειοψηφικό για να μπορέσει να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη»

Απαντώντας στο ερώτημα αν η παραίτηση του Αλ. Τσίπρα θα έχει δημοσκοπικές επιπτώσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε πως «προφανώς οι δημοσκοπικές μετρήσεις μπαίνουν σε νέα στάθμιση». «Ο χώρος συνολικά βρίσκεται σε μεταβατική διαδικασία. Το σημαντικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με μεγάλη προσπάθεια, και του Σωκράτη Φάμελλου και άλλων, ανέκτησε πολιτικό κεφάλαιο και πολιτικές πρωτοβουλίες στον ένα χρόνο, ώστε να μπορεί κάποιος να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θετικό πολιτικό ρόλο για την ανασύνθεση του χώρου, ότι δεν είναι ένα κόμμα τοξικό και επιθετικό προς τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως ο στόχος δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αλλά αν μπορεί να διαμορφωθεί ένα μπλοκ πλειοψηφικό για να μπορέσει να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό λέμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις δημοσκοπικές μας επιδόσεις, γι’ αυτό λέμε στις άλλες δυνάμεις ‘ελάτε να συνεργαστούμε’».

Ερωτηθείς «αν θα ενταθούν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ οι προσπάθειες για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, γιατί ίσως αυτό είναι ο μοναδικός λόγος για να μην προχωρήσει ο κ. Τσίπρας σε κόμμα» ο κ. Ζαχαριάδης επισήμανε: «Δεν είμαστε αντίπαλοι. Και με αυτή την έννοια δεν πρέπει να είναι, και δεν είναι, η λογική του πώς θα μπλοκάρει ο ένας τον άλλον. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος στο Δήμο της Αθήνας υποστήριξε και συνεργάστηκε με τον Χάρη Δούκα για να μπορέσει να βρεθεί ο κ. Μπακογιάννης στη δεύτερη θέση. Όταν η δική μου παράταξη η Ανοιχτή Πόλη βρέθηκε τρίτη με 13,5% στήριξα χωρίς δεύτερη σκέψη την παράταξη του Χάρη Δούκα, και καλά έκανα ,που είχε πάρει 14%. Και στον δεύτερο γύρο, επειδή τον στήριξαν οι Αθηναίοι, ο Χάρης Δούκας έφτασε στο 55%. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα. Ποιος το έχει καταλάβει σήμερα αυτό το μήνυμα στο πολιτικό σύστημα;» διερωτήθηκε.

«Δεν θα πάμε σε συγκρουσιακές καταστάσεις στο εσωτερικό της προοδευτικής παράταξης»

Υπογράμμισε δε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι το κόμμα που ήταν μέσα σε όλες τις συνθετικές πρωτοβουλίες. Δεν υπήρξε ούτε μία πρωτοβουλία είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τη Νέα Αριστερά, ακόμα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα στην περίπτωση της γενοκτονίας και τη σφαγής στη Γάζα, που ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ανταποκρίθηκε θετικά. Από κει και πέρα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, να εμβαθύνει κι ο καθένας να ρίξει το πολιτικό του μέγεθος και το ιστορικό του βάρος. Αλλά δεν θα πάμε σε συγκρουσιακές καταστάσεις στο εσωτερικό της προοδευτικής παράταξης. Γιατί αν αρχίσουμε να συγκρουόμαστε στο εσωτερικό, ο μόνος ευνοημένος απ’ αυτή την κατάσταση θα είναι ο κ. Μητσοτάκης» τόνισε.

«Ο Σ. Φάμελλος μίλησε ήδη από τον Γενάρη για ενιαίο ψηφοδέλτιο»

«Ο στόχος μας είναι να πάμε στην υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, στην ενότητα. Ο Σ. Φάμελλος είπε ήδη από τον Γενάρη για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ, που ο Τσίπρας τον έκανε μεγάλο, είναι το κόμμα που έχει στο DNA του την ανασύνθεση, την ενότητα και τη σύνθεση. Οι διασπάσεις που συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, έφεραν πολύ μεγαλύτερη πολιτική και δημοσκοπική καχεξία για όλους» πρόσθεσε.