Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Στόχος του να αποδυναμώσει τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι «από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός εγκατέλειψε την ηγεσία του κόμματός του, κινήθηκε στο παρασκήνιο με διάφορους τρόπους για να αποδυναμώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο σήμερα να επανέλθει δυναμικά, έξω από το κόμμα του».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα τη δική του πορεία. «Ο μοναδικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί σε τυχοδιωκτικές κινήσεις ή παρασκηνιακές διαδικασίες».

Η κυβέρνηση σε φθορά μη αναστρέψιμη

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «η κεντροαριστερά και οι προοδευτικοί πολίτες χρειάζονται ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και πολιτικής κουλτούρας», που θα φέρει την Ελλάδα μπροστά στις εξελίξεις, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και δημιουργώντας ισχυρούς θεσμούς με ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σεβασμό στο Κοινοβούλιο.

«Η χώρα πρέπει επιτέλους να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τον πολίτη», τόνισε, ενώ κατέληξε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την προσπάθειά του, καθώς η κυβέρνηση «έχει εισέλθει σε μια φθορά που εκτιμώ ότι θα είναι μη αναστρέψιμη».

«Το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη ριζικής τροποποίησης του άρθρου 86, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο πρωθυπουργός μπορεί να μπλοκάρει τόσες έρευνες εις βάρος των υπουργών του».

Διαβεβαίωσε ότι οι θεσμικές αδυναμίες που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα αντιμετωπιστούν οριστικά, με τρόπο που «δεν θα επιτρέπει σε κανέναν να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86».

Η πρόταση προβλέπει ότι η πλειοψηφία δεν θα μπορεί να εμποδίζει τις δικαστικές έρευνες και η ηγεσία της Δικαιοσύνης δεν θα ορίζεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Ο Ανδρουλάκης τόνισε ότι η τροποποίηση θα επιτρέπει στους υπουργούς να υπογράφουν αποφάσεις χωρίς φόβο, αλλά ταυτόχρονα θα αποτρέπει την προστασία τους από τον πρωθυπουργό σε περιπτώσεις πιθανών ποινικών ευθυνών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ