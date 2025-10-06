ΟΠΕΚΕΠΕ – Βίντεο ΠΑΣΟΚ: «6 Οκτωβρίου 2025. Η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στα social media, το οποίο αναφέρεται στη παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων του Μάκη Βορίδη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφέρει συγκεκεριμένα:

««6 Οκτωβρίου 2025. Η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε.

Μια υπόθεση που αφορούσε την αύξηση κατά 1 εκατ. στρεμμάτων αγροτικής γης, δεν θα ελεγχθεί ποτέ από τη Δικαιοσύνη.

Το Σύνταγμα μιλά για ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να λέει κάτι διαφορετικό.