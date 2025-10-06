Ν. Χριστοδουλίδης για ηλεκτρική διασύνδεση και σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας: Υπήρξαν ενέργειες που ξέφυγαν του πλαισίου συναντίληψης

Για ενέργειες που ξέφυγαν του πλαισίου συναντίληψης κάνει λόγο ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σχετικά με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας «είναι οι ισχυρότερες που υπήρξαν ποτέ».

Σε συνέντευξή του που παραχωρεί στην Εμη Λιβανίου και τον Τέρενς Κουίκ (Huffington Post), ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει:

«Έγιναν κάποιες ενέργειες που ξέφυγαν του πλαισίου της συναντίληψης που είχαμε με τον Ελληνα πρωθυπουργό πρόσφατα στη Νέα Υόρκη και πριν λίγες ημέρες στην Κοπεγχάγη κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου της ΕΕ. Αλλά θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία της ερώτησής σας γιατί βλέπω αντιδράσεις από κάποιους. Και θέλω να πω ότι οι σχέσεις της Αθήνας με την Λευκωσία, οι σχέσεις μου με τον Ελληνα πρωθυπουργό είναι οι ισχυρότερες που υπήρξαν ποτέ. Και δεν το λέω επειδή παρουσιάζεται ότι υπάρχει μία κρίση, για να παρουσιάσω μία διαφορετική εικόνα. Άρα δεν υπάρχει καμία κρίση, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές σε σχέση με το έργο. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θέλω να επαναλάβω για πολλοστή φορά: Η Κυπριακή Δημοκρατία και στηρίζει και επιθυμεί να υλοποιηθεί.»

Προσθέτει δε τα εξής: «Δεν θα δεχθούμε, οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας, με οποιοδήποτε τρόπο τις παράλογες αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας που ξεφεύγουν του Διεθνούς Δικαίου».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την απόφαση που έχουν λάβει από κοινού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πολιτικά και οικονομικά κριτήρια, να προχωρήσει το έργο, ενώ αποκαλύπτει ότι υπάρχει συμφωνία για πρόσθετη εκταμίευση 25 εκατομμυρίων ώστε να υλοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ τις δεσμεύσεις του και να «ξεκολλήσει» η κατασκευή του έργου που έχει «φρενάρει».