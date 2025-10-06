Logo Image

Βίντεο Μητσοτάκη: «Επανάσταση στο ΕΣΥ το διαδικτυακό κλείσιμο ραντεβού με γιατρούς»

Βίντεο Μητσοτάκη: «Επανάσταση στο ΕΣΥ το διαδικτυακό κλείσιμο ραντεβού με γιατρούς»

«Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού, λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως» τονίζει ο πρωθυπουργός

 Βίντεο στο τικ τοκ για τη δυνατότητα που υπάρχει πλέον οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ διαδικτυακά, ανέβασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο αναφέρει τα εξής: «Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ;».

Και συνεχίζει:

«Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο myhealth app ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν παραπάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις. Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού στα 10 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού, λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως.

Το ΕΣΥ αλλάζει!».

