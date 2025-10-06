ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική Επιτροπή διαβιβάστηκε από τον Γ. Μυλωνάκη το υπόμνημα Βάρρα

Στην Εξεταστική Επιτροπή διαβίβασε το άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γρηγόρη Βάρρα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη το ενημερωτικό κείμενο ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεδομένου ότι ο κ. Βάρρας είχε διατελέσει πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2019 – 2020.

«Σας διαβιβάζω, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των μελών της Επιτροπής, το άτυπο “Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ” που φέρει ημερομηνία 6.6.2025 του Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γρηγορίου Βάρρα, αποσπασμένου συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο, όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, προοριζόταν αποκλειστικά προς εσωτερική χρήση και έλαβα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο κινητό μου τηλέφωνο την 15η Ιουνίου 2025» αναφέρει μεταξύ άλλων ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής.