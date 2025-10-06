ΟΠΕΚΕΠΕ – Κ. Τσουκαλάς: «Ας μας απαντήσει η ΝΔ αν θα κληθούν στην εξεταστική Μπουκώρος, Σεμερτζίδου, “Φραπές” και “Χασάπης”»

«Ο κ. Μπουνάκης μόλις είπε ότι δέχεται να έρθει στην εξεταστική. Ο κ. Μπουκώρος θα έρθει; Πότε θα έρθει ο κ. Μυλωνάκης; Ο Φραπές; Ο Χασάπης; Η κυρία Σεμερτζίδου;», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τον πρώην υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου του κόμματος που η ΝΔ ενέπλεξε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εδικότερα, μιλώντας στο OPEN, για τις εξηγήσεις του Νίκου Μπουνάκη μετά τη δήλωση παραγωγού για εκτάσεις στη Λίμνη Κάρλα στο δικό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, ο κ. Τσουκαλάς ανάγνωσε την απάντηση του κ. Βορίδη σε ερώτημα του κ. Αβδελλά: «Το σύνολο των αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ προς επιβεβαίωση μόνιμης κατοχής. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί μεν το σύνολο των ελέγχων αλλά δεν έχει αρμοδιότητα, η οποία είναι στην ΑΑΔΕ» και συνέχισε: «Τι έχουμε λοιπόν εδώ; Έναν άνθρωπο που δεν είναι στη δικογραφία ενώ οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες” είναι».

«Όσοι είναι στη δικογραφία είναι όλοι γαλάζιοι» ανέφερε.

Απευθυνόμενος δε στο, γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, συνομιλητή του στην ίδια εκπομπή είπε πως «εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υπάρχει, μία δήλωση με στοιχεία της ΑΑΔΕ σε πλήθος 1.500 – και εσείς – υπάρχουν στη δικογραφία τα στελέχη σας με χιλιάδες δηλώσεις που έχουν οι ίδιοι λάβει χρήματα, που είναι στη δικογραφία και θέλετε να πάτε να κάνετε φτηνό αντιπερισπασμό» και σημείωσε: «Το πιο ενοχλητικό είναι ο εμπαιγμός – την ίδια ώρα που ζητάνε άπλετο φως, εκείνη την ώρα οργανώνουν τη συγκάλυψη».