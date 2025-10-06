Ν. Ανδρουλάκης για ηλεκτρική διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου: Οι χειρισμοί της ΝΔ μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις

«Την ώρα που η Τουρκική Κυβέρνηση επιμένει στο αναθεωρητικό δόγμα της ”γαλάζιας πατρίδας”, την ώρα που ο Πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της Κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

«Κάτι πρωτοφανές στα 51 χρόνια της Μεταπολίτευσης», υπογράμμισε.

«Κάτι που αποδεικνύει ότι οι χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Μάλιστα, καλεί τον Πρωθυπουργό να δώσει πλήρες χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Πρωθυπουργός έχει χρέος να βάλει άμεσα στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού του κρίσιμου έργου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης».