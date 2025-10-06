Κ. Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: «Πιθανό κόμμα του κ. Τσίπρα είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ»

Την θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, διατύπωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, σημειώνοντας πως «O καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό. Εμείς έχουμε πει ότι πιθανό κόμμα του κ. Τσίπρα είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι φαίνεται να εξελίσσεται. Εξελίσσεται ως μια ρήξη, στην ουσία, σε ένα άλλο κόμμα. Εμείς έχουμε μια θέση αρχής να μην ασχολούμαστε με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων».

Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στο OPEN, άφησε αιχμές για τον ισχυρισμό του κ. Τσίπρα σχετικά με την παρουσία του στη Βουλή λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το Κοινοβούλιο είναι το κατεξοχήν πεδίο άσκησης αντιπολιτευτικών καθηκόντων. Μπορείς να είσαι χρήσιμος και φυσικά έχεις ενισχυμένο δικαίωμα λόγου ως πρώην πρωθυπουργός. Άρα, θα άκουγα τον ισχυρισμό αυτόν, αν είχε δοκιμάσει και είχε χρησιμοποιήσει τις πρόνοιες και τα εργαλεία που του δίνει ο κανονισμός της Βουλής. Στο Κοινοβούλιο, μάλιστα, και με την Προανακριτική Επιτροπή και με τη διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας, εμείς το χρησιμοποιήσαμε και πετύχαμε νίκες απέναντι στην κυβέρνηση που οδήγησαν στην παραπομπή πολιτικών προσώπων και την αποπομπή υπουργών. Μάλιστα, απέναντι σε μία κυβέρνηση που έως το 2023 είχε μάθει να νικά την αξιωματική αντιπολίτευση, η ίδια αυτή κυβέρνηση από τότε ηττήθηκε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο με τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη».

«Μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία»

Για την πιθανότητα αυτή η εξέλιξη να φέρει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επικαλέστηκε τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα και τόνισε ότι «ο κόσμος ρωτήθηκε αν θέλει πολιτική αλλαγή -σύνθημα ΠΑΣΟΚ- ή στασιμότητα και επέλεξε το πρώτο με ποσοστό 63%». «Εμείς έχουμε πει πάρα πολύ απλά ότι μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία. … Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, θα υπάρξει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ» προσέθεσε.

«Απομονώστε τους “Γεωργιάδηδες”»

Με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τις αιχμές που άφησε για την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι, ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να απομονώσει τις δυνάμεις των άκρων διότι, όπως είπε, «είναι λυπηρό να γίνεται έρμαιο ακροδεξιών μία ιστορική παράταξη».

«Απομονώστε τις δυνάμεις των άκρων -αν θέλετε-, απομονώστε τους “Γεωργιάδηδες”, απομονώστε διάφορους άλλους με παρόμοια ρητορική για να είστε σοβαροί» σημείωσε.