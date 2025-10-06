Γ. Γεραπετρίτης: Δεν καταλαμβάνουν ελληνική υφαλοκρηπίδα οι έρευνες του Πίρι Ρέις – Απαιτείται ομοφωνία για να προχωρήσει το καλώδιο

Δεν υπάρχει «κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» υποστηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, δηλώνει ότι απαιτείται «μία φωνή» προκειμένου να προχωρήσει.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη (στον ρ/σ Σκάι) και αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε: «Συνεχίζουμε τακτικά τον διάλογο, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη Θετική Ατζέντα. Οι ηγέτες θα βρεθούν, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο να διοργανώνονται τέτοιες συναντήσεις. Αυτοσκοπός δεν είναι η συνάντηση, αυτοσκοπός είναι η σχέση να μην παράγει κρίσεις».

Ο κ Γεραπετρίτης αρνήθηκε ότι υπάρχει κρίση στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας: «Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει περίοδος που να έχουμε τόσες πολλές συζητήσεις σε επίπεδο ηγεσίας. Μέχρι στιγμής ο πρωθυπουργός έχει συναντηθεί επτά φορές με τον Τούρκο πρόεδρο. Η ακύρωση στη Νέα Υόρκη έγινε για θεμιτό λόγο, την πολυμερή συνάντηση που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες μουσουλμανικών και αραβικών καρτών, παρουσία του κ. Ερντογάν. Θυμίζω ότι κ. Ερντογάν ακύρωσε όλες τις συναντήσεις που είχε προγραμματίσει εκείνη την ώρα, όπως και με την Τζόρτζια Μελόνι».

«Δεν καταλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα» η έρευνα του Πίρι Ρέις

Αναφορικά με τις έρευνες του Πίρι Ρέις, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι «αυτή δεν καταλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα». «Πρόκειται για έρευνα επιφανειακή, δεν καταλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα και άρα δεν αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο. Αυτό που είναι αντίθετο στους διεθνείς κανονισμούς είναι η NAVTEX που εκδόθηκε και η οποία απαντήθηκε αμέσως από την Ελλάδα, η οποία εξέδωσε δική της αντί-NAVTEX. Η ίδια η έρευνα δεν μας επηρεάζει. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που το παρακολουθούμε».

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «η εξωτερική μας πολιτική είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη: η Ελλάδα να μεγαλώνει. Να διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα και όχι να συρρικνώνεται. Το αποδείξαμε περίτρανα με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τη Chevron, τα θαλάσσια πάρκα. Το αποδεικνύουμε κάθε μέρα, η Ελλάδα μεγαλώνει».

Απαιτείται «μία φωνή» για το καλώδιο

«Υπάρχει κανείς που να θέλει ταραγμένα νερά, ειδικά σε αυτήν την κρίσιμη διεθνή συγκυρία;» διερωτήθηκε κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από τα ελληνοτουρκικά.

Αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι «τίποτα δεν μπορεί να διαταράξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου», αλλά πρόσθεσε ότι έως ότου χαραχθεί «μία φωνή» επί του συγκεκριμένου ζητήματος, η υλοποίηση του θα παραμείνει στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Τέλος, ως προς τον Αντώνη Σαμαρά και ερωτηθείς εάν νιώθει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής του, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι ο ίδιος δεν αισθάνεται πως αποτελεί προσωπική αντιπαράθεση. «Έχω πει επανειλημμένως ότι σέβομαι τον κ. Σαμαρά και την ιστορία του, εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι οι θέσεις του αφίστανται όχι από τη δική μου προσωπική πολιτική, αλλά από την πολιτική της κυβέρνησης».

«Νομίζω ο κ. Σαμαράς έχει διαφορετική προσέγγιση, άρα η σύγκλιση εκ των πραγμάτων είναι δύσκολη εκ μέρους του», σχολίασε.