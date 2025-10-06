Πρωτοβουλία Σ. Φάμελλου για κοινό μέτωπο κατά του εργασιακού ν/σ

Σε κοινό μέτωπο για την άμεση απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου καλεί τα προοδευτικά κόμματα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος απέστειλε σήμερα επιστολή προς τους Νίκο Ανδρουλάκη, Δημήτρη Κουτσούμπα, Αλέξη Χαρίτση και Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης.

«Ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και στην αγωνία των εργαζομένων, που αγωνίζονται για καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα» αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα».

Δείτε την επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.:

Επιστολή Σωκράτη Φάμελλου