ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά ο τρίτος γύρος καταθέσεων υπό τη σκιά της έντονης κόντρας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

Υπό τη «σκιά» της έντονης κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τα ερωτήματα περί της εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκο Μπουνάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά ο τρίτος γύρος καταθέσεων μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάλογος των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν αυτή την εβδομάδα με στόχο τη διερεύνηση της διαχείρισης και καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2019–2025, είναι πρώην Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και Δ/ντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα τη Τρίτη 07/10 αναμένεται να καταθέσει ο Γρηγόρης Βάρρας πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η Γεωργία Αθανασάκη Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολούθως την Τετάρτη 08/10 οι δύο πρώην Αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ Πέτρος Τζαβέλλας και Ζήνων Βαλμάς και την Πέμπτη 09/10 ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καίμακάμης και η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέππα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», δεν θα κληθούν να καταθέσουν και οι (υπόλοιποι) 74 μάρτυρες καθώς στην πρώτη φάση καταθέτουν όλοι όσοι θεσμικοί παράγοντες αλλά και πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και μπορούν να βοηθήσουν ως προς τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, δεν πρόκειται για τον τελικό κατάλογο.

Οι πρώτοι μάρτυρες είναι όλοι θεσμικοί παράγοντες, με ιδιότητες που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρόεδροι και αντιπρόεδροι του Οργανισμού, ανώτερα διοικητικά στελέχη, υπουργοί, υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς που είχαν αρμοδιότητα στην αγροτική πολιτική κατά την υπό εξέταση περίοδο (2019-2025) όπως επίσης και εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιρειών που είχαν συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τις ίδιες πηγές μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των ακροάσεων θα υπάρξει επικαιροποίηση και πιθανή προσθήκη νέων ονομάτων, δηλαδή περί τις αρχές Νοεμβρίου.

Την ώρα που οξύνεται το κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν πως στόχος είναι να χυθεί άπλετο φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης, με έμφαση στη διαφάνεια και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τον Οργανισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των καταθέσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, όπου θα παρουσιαστούν τα πρώτα πορίσματα της Επιτροπής.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι επιπλέον μάρτυρες που θα οριστούν βάσει των ευρημάτων χωρίς να αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» ανάμεσα στα ονόματα που εκτιμάται ότι θα κληθούν να καταθέσουν, περιλαμβάνονται οι «Φράπες», «Χασάπης», Σεμερτζίδου και Μπουνάκης.

Η Εξεταστική Επιτροπή έχει ήδη προγραμματίσει τις πρώτες συνεδριάσεις για το επόμενο διάστημα, ενώ τα κόμματα συμφωνούν — έστω και με διαφοροποιήσεις ως προς το εύρος της έρευνας — ότι πρόκειται για μια υπόθεση υψηλής θεσμικής σημασίας που απαιτεί πλήρη διαλεύκανση.